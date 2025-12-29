Лукашенко утвердил изменения в деятельности ИПэшников

Опубликовано: 29.12.2025 18:35 , Обновлено: 29.12.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, ранее одобренный парламентом, «Об изменении законов по вопросам индивидуальной предпринимательской деятельности». В нём вносятся правки сразу в 26 законов, в том числе и в трёх кодексах.

Согласно сообщению пресс-службы Администрации Президента (АП), закон исключил упоминания ИП (индивидуальных предпринимателей) из тех законов, которые регулируют те виды деятельности, которыми с 2026 года запрещено заниматься индивидуальным предпринимателям.

Также в законе уточнили круг лиц, которых касаются нормативы: «либо все граждане, либо только лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, либо только граждане-предприниматели», — говорится в сообщении.

Кроме того, закон распространил различные преференции, которые ранее были доступны только микропредприятиям, на организации с численностью до 50 человек.

Напомним, что нижняя палата белорусского парламента ещё 24 ноября одобрила законопроект, предусматривающий изменение списка сфер деятельности, которыми разрешено заниматься индивидуальным предпринимателям (ИП) в Беларуси. Тогда речь шла о корректировке 4 кодексов и 26 законов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что согласно статистике Белстата (Национального статистического комитета Республики Беларусь), за 2024 год количество индивидуальных предпринимателей в стране сократилось почти на 15 тысяч человек. На конец 2024 года в Беларуси деятельность осуществляли 237 326 индивидуальных предпринимателей.