Лукашенко разрешил не наказывать нанимателей за невыплату зарплаты

Опубликовано: 09.01.2023 14:51 , Обновлено: 09.01.2023

Александр Лукашенко 9 января подписал указ № 3 «О мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной платы». В нем нанимателей освободили от ответственности за невыплату зарплаты. Но при условии, что они устранят нарушение в установленный властями срок.

Согласно документу, Департаменту государственной инспекции труда Министерства труда социальной защиты разрешили выдавать нанимателям требования о ликвидации долгов по зарплате.

Их ведомство сможет выдавать без проверки. Однако в том случае, если факт нарушения подтвердят после изучения документов нанимателя из-за обращения работника или информации от правоохранительных органов.

При этом нанимателей освободят от наказания, если они устранят нарушение по выплате зарплаты в назначенный Минтруда срок.

В указе есть и другие пункты, однако самого текста документа пока нет в открытом доступе.