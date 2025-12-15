Лукашенко разрешил мобильным операторам выдавать белорусам займы до 8400 рублей

Опубликовано: 15.12.2025 19:18 , Обновлено: 15.12.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ (номер пока не опубликован), который разрешает мобильнмы операторам предоставлять микрозаймы белорусам в размере до 200 базовых величин.

Согласно сообщению пресс-службы Администрации Президента (АП), операторы сотовой связи смогут предоставлять микрозаймы в безналичной форме и без залога на сумму, не превышающую 200 базовых величин (8 400 белорусских рублей).

Кроме того, остальным коммерческим микрофинансовым организациям (МФО), соответствующим критериям Национального банка, официально дали право предоставлять такие же займы через сервисы онлайн-заимствования. Тоже без залога.

Вместе с расширением доступа к займам новый закон ввел ограничение для заемщиков в возрасте от 14 до 18 лет. Теперь для заключения договора микрозайма им потребуется письменное согласие одного из родителей или законных представителей.