Лукашенко рассказал чиновникам о "моральном уродстве" и что "не понимает" министр сельского хозяйства

Опубликовано: 03.02.2026 13:49 , Обновлено: 03.02.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля на совещании по вопросам социально-экономического развития Витебской области напомнил чиновникам о 90-ых, раскритиковал за отсутствие решения ключевой проблемы, характерной для белорусского животноводства в целом и потребовал не допускать фактов "морального уродства" в этой сфере.

Таким сравнением глава государства описал факты падежа скота в сельхозпредприятиях страны.

“Это же моральное уродство, когда мы не можем защитить, особенно в эту трудную погоду, братьев своих меньших. Как можно не защитить котенка, поросенка, теленка, собачонку?!” - процитировало Лукашенко госагентство БЕЛТА.

Глава государства напомнил о прежних временах, когда за жизнь животных, особенно в морозы, аграрии “боролись” и без современных технологичных возможностей. По словам Лукашенко, порой новорожденных поросят свинарки забирали домой, чтобы согреть в морозы, но не допустить падежа.

“Они понимали, что это не только их жизнь будущая - молоко, мясо. Но они понимали, что это морально неприемлемо. А у нас что происходит?” - задался риторическим вопросом глава государства, отметив, что проблема падежа характерна не только для Витебской области, представителей которой он собрал сегодня на совещание.

Лукашенко напомнил чиновникам о том, что “происходило в 90-е годы”, и потребовал ни в коем разе “не допустить” повторения, подчеркнув, что без коров и телят не будет ни мяса, ни молока.

“Надо начинать с телят. Мы поняли, что никакие полиэтиленовые домики, особенно в эти морозы - минус 25-30 градусов в Витебской области, на улице, засыпанные снегом, обледеневшие телят не спасут. Это гроб для телят. Жаль, что это не понял министр сельского хозяйства, который является зоотехником. Я ему каждый день об этом говорю”, - заявил Президент.

Кстати, по итогам проверки, которую устроили в ноябре–декабре 2025 года специалисты Минсельхозпрода, были проверены 558 сельскохозяйственных организаций Беларуси, занимающихся крупным рогатым скотом. Проверяющие отчитались, что съездили во все районы Витебской области и в отдельных организации других регионов, где зафиксированы случаи падежа скота.

В результате проверяющие вынесли аграриям 557 предписаний об устранении нарушений условий кормления, содержания животных и соблюдения ветеринарных норм. За них не менее 142 должностных лица привлекли к административной ответственности.