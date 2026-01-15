Лукашенко призвал вернутся к советской практике в районах Беларуси

Опубликовано: 15.01.2026 15:04 , Обновлено: 15.01.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг заявил о необходимости восстановить экономическую самодостаточность районов, назвав это ключевой задачей на ближайшие пять лет.

В ходе совещания по итогам назначения чиновников в Витебской и Могилевской области он поручил им превратить каждый район в “боевую единичку”, которая могла бы обеспечить жителей работой и основными услугами, без зависимости от областных центров.

Лукашенко, обращаясь к чиновникам, напомнил, что что-то подобное было в СССР: “Вы люди совсем молодые, но помните, как еще было в Советском Союзе. Район был нормальной единицей”.

Он призвал чиновников уделять внимание возвращению в районы утраченных функций и сервисов, включая собственные строительные, дорожные и особенно сельскохозяйственные предприятия (“райагросервисы”), которые, по его словам, “сейчас в каком-то элементе сохранились”, но нуждаются в восстановлении.

“Председатель райисполкома должен под рукой иметь все. От строительства до производства и в промышленности, и в сельском хозяйстве”, — подчеркнул он, отметив, что цель — сделать район “обособленной единицей”, где люди могли бы получать все необходимое: “Работа, зарплата, магазин, здравоохранение, школы, детские сады и так далее”.

При этом Александр Лукашенко связал реализацию “советской” концепции с жилищной политикой, пообещав помощь в строительстве жилья, но арендного и не бесплатно: “Бесплатно ничего не будет”.