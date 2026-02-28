Лукашенко приехал в профилакторий для телят

Опубликовано: 28.02.2026 11:27 , Обновлено: 28.02.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 28 февраля, прибыл с рабочим визитом в МТК ОАО "Нестановичи-Агро", где было построено здание профилактория для телят.

По словам пресс-службы, в комплексе падеж скота снизился до единичных случаев. Когда об этом узнал Президент, то он решил приехать и посмотреть все лично.

“Должен сказать, это по-богатому”, - заявил он после осмотра профилактория.

“Хороший профилакторий. Месяц. Заказал эти конструкции. Приезжаешь — штампуй, бетонируй. Никакой сложности. Тоже — шефы. Очень технологично, ничего выдумывать не надо, — сказал Президент. — Хороший профилакторий для телят. Надо тиражировать”.

“Надо по-человечески к ним относиться. Для меня это ребенок. Для меня это родное. Поэтому я как человек не переношу, когда гибнет такая малютка. Почему гибнет? Потому что мы ее не спасли”, — заявил он.

Александр Лукашенко напомнил, что в подобные места нужно перевозить телят из соседних хозяйств, если там не будет возможности обеспечить их сохранность.

Кстати, на фото рядом с Президентом главный зоотехник хозяйства. Приехал с семьей из Мали. Более 20 лет живут и работают в Беларуси.