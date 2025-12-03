Лукашенко предложил поделится с Алжиром белорусскими технологиями

Опубликовано: 03.12.2025 16:35 , Обновлено: 03.12.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном во дворце "Эль-Мурадия" заявил, что считает его страну "глобальными воротами в Африку". И сделал ряд предложений.

“В этом наш прагматизм. Мы о многом переговорили. Закрытых тем нет абсолютно. Это не только гуманитарные вопросы, сельское хозяйство, но и военно-промышленный комплекс”, - заявил он.

По словам Александра Лукашенко, он готов “делиться технологиями” с Алжиром, а также предложил обучать жителей страны в Беларуси.

По мнению Президента Беларуси, товарооборот между странами деле “в ближайшие год-два выйти хотя бы на полмиллиарда долларов”.

В ходе визита Беларусь и Алжир подписали заявление об укреплении отношений дружбы и партнерства, а также дорожную карту по развитию сотрудничества на 2026-2027 годы.

[inf]Экономика Алжира основана на экспорте углеводородов. Страна занимает высокие места в мире по запасам газа и нефти. При этом власти страны взяли курс на реформы, направленные на диверсификацию экономики, включая развитие сельского хозяйства и привлечение инвестиций.

Пока же «локомотивами» экономики Алжира остаётся нефть и газ, обеспечивая более 95% экспортных доходов и значительную долю ВВП и доходов госбюджета. [/inf]