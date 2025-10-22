Лукашенко позвал 300 чиновников обсудить судьбу Витебской области. Крутой рассказал, что там происходит

Опубликовано: 22.10.2025 15:57 , Обновлено: 22.10.2025

Александр Лукашенко наметил на пятницу масштабное совещание по развитию Витебской области. По данным официальных источников, в ней примут участие 300 человек — не только из северного региона Беларуси, а также делегации из других областей. Почему именно Витебщине уделяется столь пристальное внимание и чего ждать от этого обсуждения?

Как сообщило БЕЛТА, еще во время посещения Полоцка в 2024 году на областных «Дажынках» Президент поручил руководству области разработать для каждого из 21 района региона программу развития.

Весной этого года председатель облисполкома Александр Субботин представил этот документ. Однако он не устроил официальный Минск. Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой заявил: «Как Президент емко отметил, это было фактически прожектерство. И он отправил эти документы на доработку».

Спустя почти полгода доработанный проект программы будет представлен снова. Его и предстоит доложить губернатору на предстоящем совещании.

Почему Витебщина в фокусе? Хронические проблемы и амбициозные планы

Отвечая на вопрос, почему регион требует такого внимания, Дмитрий Крутой привел конкретные цифры. Оказалось, что область хронически не выполняет основные параметры социально-экономического развития. К примеру, валово-региональный продукт ни разу за пятилетку не был выполнен.

«Очень высокий уровень запасов готовой продукции на складах – более 100%. Это, наверное, самый высокий в нашей Республике», — констатировал Крутой.

К тому же, есть серьезные проблемы на ряде знаковых предприятий, таких как «Белвест», «Витебскдрев», Полоцкий молочный комбинат и Оршанский льнокомбинат.

В планах у властей - разработать программу развития Витебской области до 2030 года, в которой хотят затронуть такие сферы:

Промышленность и якорные проекты.

Сельское хозяйство, включая вопросы севооборота, что особенно актуально для региона со сложной климатической ситуацией.

Туризм. Руководство области планирует увеличить долю туристических услуг в экономике до 10%, что в два раза превышает общегосударственную планку.

Логистика. Планы по развитию аэропорта Витебска и строительству магистралей, чтобы область могла стать крупным железнодорожно-контейнерным хабом.

Впрочем, главной темой совещания станет не просто презентация планов, а их реалистичность и увязка с общегосударственной стратегией. Как подчеркнул Дмитрий Крутой, развитие Витебской области должно согласовываться с имеющимися ограниченными ресурсами в бюджете страны.