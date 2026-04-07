Лукашенко потребовал отчёт после вложения сотен миллионов долларов в БНБК: «Результатов нет»

Опубликовано: 07.04.2026 11:42 , Обновлено: 07.04.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание о деятельности ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (БНБК) — масштабного агропромышленного комплекса в Пуховичском районе Минской области.

На разбор деятельности корпорации пришли руководители Совмина (Совета Министров), Администрации Президента, Национальной академии наук, министерств и ведомств.

БНБК запустили в ноябре 2022 года в расчете на «огромные перспективы». Лукашенко напомнил о планах, которые ставили перед корпорацией, получившей сотни миллионов дотаций и льготных кредитов: «Планировалось, что премиальные комбикорма, премиксы, витамины, аминокислоты не только выведут на новый уровень отечественный аграрный комплекс, но и станут солидной статьей экспорта, будут приносить стране валюту».

Что касается господдержки, то БНБК получила преференции по уплате налогов, и гарантии правительства по кредитам, и особый порядок отражения курсовых разниц.

«В уставный фонд предприятия внесли бюджетные средства в размере 226 млн рублей. Только льготных правительственных кредитов Китайской Народной Республики привлекли порядка $600 млн», — заявил Александр Лукашенко.

Тем не менее в 2026 году экономика предприятия требует новых вливаний и помощи со стороны госбюджета.

«Из представленных материалов следует, что этих результатов, к сожалению, нет. Хотя зарплату получаете исправно, почти на 16% выше среднеобластного уровня», — констатировал Александр Лукашенко.

«До настоящего времени на полную загрузку мощностей биохимического и комбикормового производств так и не вышли. Целевые показатели производственной программы не достигнуты, сохраняется острый дефицит оборотных средств», — заявил Президент Беларуси.

По его словам, руководство предприятия в таких условиях «идет привычным путем».

«С протянутой рукой за дополнительной государственной поддержкой. Напоминаю в который раз — на это денег в бюджете нет и не будет. Средства выделяются на время и с обязательным возвратом. Это я для тех, кто еще не понял этого», — заявил он.