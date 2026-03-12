Лукашенко поручил силовикам "жёстко пресекать" такой бизнес в Беларуси

Опубликовано: 12.03.2026 13:17 , Обновлено: 12.03.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал у себя во Дворце Независимости представителей местных властей и министров для обсуждения мер по "исключению необоснованного и недобросовестного посредничества".

Во время совещания Президент уделил особое внимание сельскому хозяйству, где от министра сельского хозяйства Юрия Горлова потребовал ликвидировать “как класс” посредничество.

“В Беларуси “Гомсельмаш” произвел комбайн, и через посредников крестьяне закупают этот комбайн. Это нормально? И обосновывают же красиво”, - возмутился Александр Лукашенко, выступая перед чиновниками.

Он заявил, что зачастую финансирование таких сделок происходит за счёт кредитов в банках.

“Так а почему мы не можем взять? Почему Горлов и губернаторы со своими крестьянами не могут взять эти деньги и купить комбайн на “Гомсельмаше”?” - спросил Александр Лукашенко.

При этом он не стал говорить, что нужно искоренить всех посредников, а предложило оставить некоторых, но под контролем министров и чиновников местного уровня.

“В государстве никто не против разумного посредника там, где это объективно нужно. Но это останется у нас небольшое количество направлений, которые будут под контролем то ли губернаторов, то ли министров и премьер-министров”, - сказал Александр Лукашенко.

Он привел один из таких фактов, который ему не понравился: карданный вал стоимостью 140 рублей с помощью нескольких посредников был продан конечному потребителю за 935 бел. руб. “Цена выросла более чем в 6,5 раза!” - возмутился Александр Лукашенко.

В итоге он потребовал от силовиков следить за посредниками. «Надо, чтобы всякий бизнесмен (и не только бизнесмен) знал: с теми, кто решит нажиться на преступных махинациях, разговор будет короткий. Вы знаете, с кем”, - пригрозил он.