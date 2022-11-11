Лукашенко пообещал, что в Беларуси исчезнут деревни. Что будет взамен?

Опубликовано: 11.11.2022 14:25 , Обновлено: 11.11.2022

Александр Лукашенко заявил, что лет через 10-15 в Беларуси исчезнут деревни в том виде, каком они были до этого. По его мнению в стране останутся только крупные агрогородки.

“Деревня становится другой. Не будет этих деревень старых, которых у нас сотни тысяч было. Будут агрогородки. Останутся крупные деревни. Через 10-15 лет работы, а может быть, и раньше будут только агрогородки”, - [link href=“https://t.me/belta_telegramm/166347” rel=“noopener” target=“_blank”] поделился [/link] он прогнозом.

По его словам, власти Беларуси не могут в каждой “деревеньке и на хуторе” обеспечить комфортные условия

“Мы это не построим, поэтому пришли к тому, чтобы строить агрогородки. Чтобы они были по уровню жизни такими же, как в городе. А поскольку это будет еще агрогородок в деревне, то люди будут туда стремиться еще в большем количестве. Если мы создадим хотя бы такие рабочие места, как здесь и как в лучших наших хозяйствах”, - заявил Александр Лукашенко

Ранее Телеграф сообщил, что в 2020 году он приехал белорусов скупать заброшенные дома в деревнях. “Хочу обратиться к белорусам, чтобы они не потеряли эту возможность приобрести в деревне, на отдаленном хуторе клочок земли, восстановить дом, который там брошен, или построить небольшую «будку», как в народе говорят, чтобы в выходные туда приехать, стариков отвезти на какое-то время, как сейчас, во время пандемии”, — призвал он тогда.

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