Лукашенко подписал бюджет Беларуси на 2026 год с ростом доходов, расходов и снижением дефицита

Опубликовано: 29.12.2025 20:03 , Обновлено: 29.12.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 29 декабря бюджет на 2026 год.Он предусматривает снижение дефицита до 1,5% от ВВП (валового внутреннего продукта) или Br4,3 млрд (на 2025 год он был запланирован на уровне Br4,46 млрд, или 1,6% от ВВП).

В Администрации Президента (АП) уверены, что принятый документ обеспечит “выполнение всех социальных обязательств государства и сохраняет устойчивость государственных финансов”.

Согласно закону, доходы бюджета Беларуси в следующем году должны составить Br54,4 млрд, а расходы — Br58,7 млрд. Таким образом, рост доходов запланирован на 12,4%, расходов — на 10,4%.

Авторы бюджета рассчитывают, что рост доходов будет обеспечен за счёт налогов, в первую очередь (НДС, налог на добавленную стоимость; подоходного), а также “поступлений от внешнеэкономической деятельности”. Они же пообещали, что налоговая нагрузка “для подавляющего большинства плательщиков” не изменится.

Какие налоги вырастут?

Также в бюджете предусмотрено увеличение расходов на науку, сельское хозяйство и поддержку экспорта.

Напомним, что в 2026 году изменили подходы к формированию прогрессивной шкалы подоходного налога. Вводится повышенная ставка 30% к так называемым “сверхвысоким доходам”. При этом порог для применения ставки 25% увеличен с Br220 тыс. до Br350 тыс. в год. Для дивидендов остаётся отдельная шкала - 13% и 25%.

Со следующего года также появятся повышающие коэффициенты по налогу на недвижимость для крупных домов и квартир, увеличивается налог на мотоциклы премиум-класса.