Лукашенко передал одной компании исключительное право перевозки наличных

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Опубликовано: 25.07.2023 09:01 , Обновлено: 25.07.2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко передал исключительное право на инкассацию и перевозку наличных денег компании "Белинкасгрупп". Соответствующий указ № 225, которым "совершенствуется инкассаторская деятельность" в Беларуси, был подписан 24 июля.

Как пояснили в Администрации президента, новым документом были внесены изменения в ряд предыдущих указов главы государства. В результате нововведений к видам деятельности, на осуществление которых распространяется “исключительное право государства”, были отнесены:

инкассация наличных денежных средств,

перевозка наличных денежных средств

перевозка иных ценностей.

Реализовывать это “исключительное право” будет небанковская кредитно-финансовая организация “Белинкасгрупп”.

[info_b] ОАО “Белинкасгрупп” - специализированная кассово-инкассаторская компания, которая предлагает широкий спектр услуг по перевозке, инкассации, обработке и хранению ценностей и имеет представительства в 30 городах Беларуси.

Своей основной задачей компания называет “оказание содействия Национальному банку в обеспечении наличного денежного обращения, организация централизованной системы сбора, обработки и доставки наличных денежных средств и иных ценностей”. [/info_b]

В Администрации президента также сообщили, что новый указ предусматривает создание в Беларуси централизованной логистической системы для перевозки ценностей при оказании кассово-инкассаторских услуг. Документом также были определены полномочия Нацбанка “по определению порядка организации и осуществления данного вида деятельности”.