Лукашенко дал Нацбанку Беларуси полномочия, как у Совмина. На что повлияют?

Опубликовано: 30.09.2025 18:56 , Обновлено: 30.09.2025

Президент Беларуси 30 сентября внёс изменения в устав Национального банка Беларуси, подписав соответствующий указ под номером 345. Одним из важных изменений стало право и обязанность Нацбанка регистрировать и прекращать деятельность в Беларуси международных рейтинговых агентств.

В сообщении пресс-службы Дворца Независимости говорится, что указом также закреплена “координирующая роль Национального банка в деятельности государственных органов, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций”.

Также закон ввел право Нацбанка, аналогично постановлениям правительства Беларуси, принимать нормативные правовые акты, но в рамках его полномочий и возложенных обязанностей.

[inf]Подробнее с указом можно ознакомиться на портале Президента Беларуси по [link href=“https://president.gov.by/fp/v1/882/document-thumb__68882__original/68882.1759244836.64bea2ed40.pdf” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] ссылке [/link].[/inf]

Ранее Telegraf.news писал, что международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings приостановили или отозвали рейтинги, которые устанавливали для Беларуси в 2023 году. Оба агенства сослались на недостаточное участие властей страны и недостатке информации для назначения рейтинга.

Это произошло после того, как Минфин Беларуси перестал регулярно публиковать данные об исполнении госдксрстенного бюджета и внешнего госдолга Беларуси. В ведомстве решение объяснили тем, что публикуемая информация использовалась “в рамках всевозможного рода инсинуаций”.