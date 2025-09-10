Лебедев, Манн, Зарьков: тренды 2026 и практические инструменты для роста бизнеса 4 октября в Минске
4 октября в Минском международном выставочном центре BELEXPO пройдет бизнес-конференция Гроуинг, посвященная практическим инструментам для роста бизнеса в современных реалиях. Мероприятие соберет ведущих экспертов из России, чтобы дать участникам готовый план действий и 40 актуальных трендов. Организатором выступает Агентство гарантированного роста AIRmarketing, соучредителем которого является Игорь Манн, генеральным партнером выступает банк ВТБ (Беларусь).
Название конференции отражает ее суть: фокус на росте (от англ. «grow» – расти) во всех аспектах бизнеса – от маркетинга и управления до продукта и личной эффективности. Это не просто событие для обмена теориями, а площадка для получения работающих инструментов и заключения сделок.
Главная особенность – максимальная практическая польза. Каждый участник уйдет с детализированным планом «40 точек роста» для своего бизнеса. Организаторы настолько уверены в эффективности методологии, что предлагают вызов: внедрите 10 из 40 предложенных трендов, покажите кейс и получите бесплатный билет на следующее мероприятие.
«Мы создали уникальный формат без потери качества контента и нетворкинга. Здесь не будет длинных кофе-брейков, разрывающих концентрацию. Вместо этого – прямая трансляция выступлений в зоне кейтеринга, чтобы можно было подкрепиться, не пропуская ни слова спикера. Все для того, чтобы энергия и фокус на росте сохранялись на протяжении всего дня», – комментируют организаторы.
Среди спикеров:
- Артемий Лебедев (дизайнер, блогер, предприниматель, директор по дизайну «ВКонтакте»),
- Игорь Манн (соучредитель агентства AIRmarketing, маркетолог-практик, автор более 50 книг),
- Илья Кретов (эксперт по performance-маркетингу, директор Тинькофф eCommerce, экс-гендиректор eBay),
- Григорий Аветов (организатор Synergy Global Forum, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса),
- Борис Зарьков (трендсеттер российского ресторанного бизнеса, основатель WHite Rabbit Family)
- и другие эксперты.
Конференция предлагает уникальную возможность за один день получить концентрированный годовой запас идей и инструментов, найти надежных партнеров и убедиться, что рост – это результат работы с правильными трендами и людьми.
[infp] Об организаторе: AIRmarketing – первое и единственное агентство в Беларуси, которое гарантирует владельцам и топ-менеджерам среднего и крупного бизнеса быстрый и измеримый рост ключевых показателей бизнеса за счет авторских инструментов и технологий. Мы верим, что лучшая инвестиция – это инвестиция в знания и связи.
Генеральный партнер мероприятия – банк ВТБ (Беларусь). Банк входит в десятку крупнейших финансовых учреждений страны по размеру активов. ВТБ (Беларусь) представлен во всех крупных городах республики, а также клиентам доступны онлайн-сервисы с доступом к банковским продуктам и услугам 24/7.
Гроуинг — это про рост. Рост в бизнесе и личностное развитие. Рост в увеличении клиентской базы, рост продаж и выручки, масштабировании бизнеса (новые рынки, регионы), развитии команды и процессов. Это про конкретные шаги, которые ускорят ваш рост в 2025–2026. Билеты и подробная программа на сайте: [link href=“https://growing.by/” target=“_blank” class=“btn btn-sm btn-danger bg-danger-color-dark” rel=“noopener sponsored”] https://growing.by/ [/link] [/infp]