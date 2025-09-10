Лебедев, Манн, Зарьков: тренды 2026 и практические инструменты для роста бизнеса 4 октября в Минске

🤝 Партнёрский

Опубликовано: 10.09.2025 11:45 , Обновлено: 10.09.2025

4 октября в Минском международном выставочном центре BELEXPO пройдет бизнес-конференция Гроуинг, посвященная практическим инструментам для роста бизнеса в современных реалиях. Мероприятие соберет ведущих экспертов из России, чтобы дать участникам готовый план действий и 40 актуальных трендов. Организатором выступает Агентство гарантированного роста AIRmarketing, соучредителем которого является Игорь Манн, генеральным партнером выступает банк ВТБ (Беларусь).

Название конференции отражает ее суть: фокус на росте (от англ. «grow» – расти) во всех аспектах бизнеса – от маркетинга и управления до продукта и личной эффективности. Это не просто событие для обмена теориями, а площадка для получения работающих инструментов и заключения сделок.

Главная особенность – максимальная практическая польза. Каждый участник уйдет с детализированным планом «40 точек роста» для своего бизнеса. Организаторы настолько уверены в эффективности методологии, что предлагают вызов: внедрите 10 из 40 предложенных трендов, покажите кейс и получите бесплатный билет на следующее мероприятие.

«Мы создали уникальный формат без потери качества контента и нетворкинга. Здесь не будет длинных кофе-брейков, разрывающих концентрацию. Вместо этого – прямая трансляция выступлений в зоне кейтеринга, чтобы можно было подкрепиться, не пропуская ни слова спикера. Все для того, чтобы энергия и фокус на росте сохранялись на протяжении всего дня», – комментируют организаторы.

Среди спикеров:

Артемий Лебедев (дизайнер, блогер, предприниматель, директор по дизайну «ВКонтакте»),

(дизайнер, блогер, предприниматель, директор по дизайну «ВКонтакте»), Игорь Манн (соучредитель агентства AIRmarketing, маркетолог-практик, автор более 50 книг),

(соучредитель агентства AIRmarketing, маркетолог-практик, автор более 50 книг), Илья Кретов (эксперт по performance-маркетингу, директор Тинькофф eCommerce, экс-гендиректор eBay),

(эксперт по performance-маркетингу, директор Тинькофф eCommerce, экс-гендиректор eBay), Григорий Аветов (организатор Synergy Global Forum, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса),

(организатор Synergy Global Forum, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса), Борис Зарьков (трендсеттер российского ресторанного бизнеса, основатель WHite Rabbit Family)

(трендсеттер российского ресторанного бизнеса, основатель WHite Rabbit Family) и другие эксперты.

Конференция предлагает уникальную возможность за один день получить концентрированный годовой запас идей и инструментов, найти надежных партнеров и убедиться, что рост – это результат работы с правильными трендами и людьми.

[infp] Об организаторе: AIRmarketing – первое и единственное агентство в Беларуси, которое гарантирует владельцам и топ-менеджерам среднего и крупного бизнеса быстрый и измеримый рост ключевых показателей бизнеса за счет авторских инструментов и технологий. Мы верим, что лучшая инвестиция – это инвестиция в знания и связи.

Генеральный партнер мероприятия – банк ВТБ (Беларусь). Банк входит в десятку крупнейших финансовых учреждений страны по размеру активов. ВТБ (Беларусь) представлен во всех крупных городах республики, а также клиентам доступны онлайн-сервисы с доступом к банковским продуктам и услугам 24/7.

Гроуинг — это про рост. Рост в бизнесе и личностное развитие. Рост в увеличении клиентской базы, рост продаж и выручки, масштабировании бизнеса (новые рынки, регионы), развитии команды и процессов. Это про конкретные шаги, которые ускорят ваш рост в 2025–2026. Билеты и подробная программа на сайте: [link href=“https://growing.by/” target=“_blank” class=“btn btn-sm btn-danger bg-danger-color-dark” rel=“noopener sponsored”] https://growing.by/ [/link] [/infp]