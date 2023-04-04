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Курс доллара резко вырос почти до 2,9 BYN. Что с другими валютами?

Курс доллара резко вырос почти до 2,9 BYN. Что с другими валютами?
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На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) 4 апреля курс доллара поднялся на 1,28% и достиг 2,8994 BYN.

Белорусский рубль 4 апреля упал и к евро. Тот вырос на торгах БВФБ на 2.61% до 3,19 BYN. При этом сделка была всего одна.

Юань же подорожал до 4,2226 (на 1,52%).

Тем временем российский рубль опустился на 0,88% до 3,6573 BYN.

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Как отметили banki24, «доллар и евро поднялись до годового максимума, а российский рубль упал на минимум за 342 дня (более 11 месяцев)».

Таким образом, по итогам валютных торгов на БВФБ на 28 декабря, ситуация следующая:

  • USD: 2,8995| +0.0367 (+1,29%);
  • EUR: 3,19| +0.081 (+2,61%);
  • RUB: 3,6573|− 0.0323 (−0,88%);
  • CNY: 4,2226| +0.0634 (+1,52%).

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