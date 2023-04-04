Курс доллара резко вырос почти до 2,9 BYN. Что с другими валютами?

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Опубликовано: 04.04.2023 13:04 , Обновлено: 04.04.2023

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) 4 апреля курс доллара поднялся на 1,28% и достиг 2,8994 BYN.

Белорусский рубль 4 апреля упал и к евро. Тот вырос на торгах БВФБ на 2.61% до 3,19 BYN. При этом сделка была всего одна.

Юань же подорожал до 4,2226 (на 1,52%).

Тем временем российский рубль опустился на 0,88% до 3,6573 BYN.

Обновлено Как отметили banki24, «доллар и евро поднялись до годового максимума, а российский рубль упал на минимум за 342 дня (более 11 месяцев)».

Таким образом, по итогам валютных торгов на БВФБ на 28 декабря, ситуация следующая: