Курс доллара резко вырос почти до 2,9 BYN. Что с другими валютами?
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На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) 4 апреля курс доллара поднялся на 1,28% и достиг 2,8994 BYN.
Белорусский рубль 4 апреля упал и к евро. Тот вырос на торгах БВФБ на 2.61% до 3,19 BYN. При этом сделка была всего одна.
Юань же подорожал до 4,2226 (на 1,52%).
Тем временем российский рубль опустился на 0,88% до 3,6573 BYN.
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Как отметили banki24, «доллар и евро поднялись до годового максимума, а российский рубль упал на минимум за 342 дня (более 11 месяцев)».
Таким образом, по итогам валютных торгов на БВФБ на 28 декабря, ситуация следующая:
- USD: 2,8995| +0.0367 (+1,29%);
- EUR: 3,19| +0.081 (+2,61%);
- RUB: 3,6573|− 0.0323 (−0,88%);
- CNY: 4,2226| +0.0634 (+1,52%).
Темы: #Экономика #Беларусь #Курсы валют