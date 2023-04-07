Курс доллара приблизился к 3 рублям. Что с остальными валютами?

Опубликовано: 07.04.2023 13:34 , Обновлено: 07.04.2023

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) 7 апреля курс доллара подорожал на 1,61% и почти достиг трех рублей. Итоговый курс, с которым белорусы ушли на выходные, составил 2,9735 рубля.

Отметим, что сделок по евро 7 апреля вновь не было - это уже вторые торги подряд, когда евро не торгуется. В результате, курс евро на выходные установлен на уровне 3,1824 рубля.

Как отметил портал banki24, после нынешних торгов доллар поднялся выше годового максимума. “А российскому рублю не хватило двух недель до годового минимума”, - отметили журналисты портала. Курс российского рубля опустился на 1,16% до 3,6070 рубля .

Что касается юаня, он прибавил 1,54% и составил 4,3277 рубля .

Таким образом, по итогам валютных торгов на БВФБ 7 апреля 2023 года были установлены следующие курсы валют: