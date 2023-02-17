Курс доллара поднялся до 2,8 белорусских рубля

Опубликовано: 17.02.2023 14:59 , Обновлено: 17.02.2023

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 17 февраля курс доллара поднялся на 0,50% и достиг 2,8122 рубля. Таким образом, он обновил максимум с апреля 2022 года.

Белорусский рубль упал и к евро. Тот вырос на торгах БВФБ на 0,44% до 3,0029 BYN. Последний раз такой курс также зафиксировали 10 месяцев назад.

В свою очередь российский рубль опустился на минимум почти за 9,5 месяцев. Он снизился на 0,08% до 3,7617 BYN.

Тем временем юань подешевел на 0,38% до 4,0828 BYN.