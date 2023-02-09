Курс доллара достиг 2,768 белорусских рубля

Опубликовано: 09.02.2023 13:38 , Обновлено: 09.02.2023

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 9 февраля белорусский рубль снова упал к доллару, евро и юаню. Так, доллар поднялся на 1,45% и достиг 2,768 BYN.

В свою очередь евро на торгах БВФБ вырос на 1,81% до 2,9753 BYN.

Тем временем юань подорожал на 1,28% до 4,086 BYN.

Что касается российского рубля, то он снизился на 0,72% до 3,7991 BYN.

Как отметили аналитики banki24.by, «доллар и евро подскочили до максимума почти за 10 месяцев, а российский рубль упал до минимум за 6 недель».