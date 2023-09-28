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Кто из белорусов не сможет снять наличные 30 сентября? В БПЦ предупредили о новых техработах

Кто из белорусов не сможет снять наличные 30 сентября? В БПЦ предупредили о новых техработах
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Банковский процессинговый центр (БПЦ) предупредил белорусов об очередных технологических работах на аппаратно-программном комплексе. Работы запланировали на 30 сентября и предупредили, что из-за них клиенты некоторых банков, в частности, какое-то время не смогут снять наличные в банкоматах. С какими ещё сложностями с банковскими каррами могут столкнуться белорусы и когда пообещали всё наладить?

Как сообщили в БПЦ, технологические работы планируют провести ночью 30 сентября - с 03:20 до 4:00. Именно в этот промежуток времени белорусы могут наблюдать кратковременные перерывы в обслуживании своих банковских карточек. Коснётся это только клиентов тех банков, которые пользуются услугами БПЦ.

Проблемы в период проведения техработ могут возникнуть:

  • в сети организаций торговли (сервиса),
  • в пунктах выдачи наличных,
  • в устройствах самообслуживания,
  • в банкоматах, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу БПЦ.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Беларуси услугами БПЦ пользуются следующие банки:

  • Беларусбанк;
  • Белагропромбанк;
  • Белинвестбанк;
  • Банк «Решение»;
  • БНБ-Банк;
  • БСБ-Банк;
  • Паритет Банк;
  • Сбербанк;
  • Франсабанк;
  • Цептер Банк.
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