Кто из белорусов не сможет снять наличные 30 сентября? В БПЦ предупредили о новых техработах

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Опубликовано: 28.09.2023 11:07 , Обновлено: 28.09.2023

Банковский процессинговый центр (БПЦ) предупредил белорусов об очередных технологических работах на аппаратно-программном комплексе. Работы запланировали на 30 сентября и предупредили, что из-за них клиенты некоторых банков, в частности, какое-то время не смогут снять наличные в банкоматах. С какими ещё сложностями с банковскими каррами могут столкнуться белорусы и когда пообещали всё наладить?

Как сообщили в БПЦ, технологические работы планируют провести ночью 30 сентября - с 03:20 до 4:00. Именно в этот промежуток времени белорусы могут наблюдать кратковременные перерывы в обслуживании своих банковских карточек. Коснётся это только клиентов тех банков, которые пользуются услугами БПЦ.

Проблемы в период проведения техработ могут возникнуть:

в сети организаций торговли (сервиса),

в пунктах выдачи наличных,

в устройствах самообслуживания,

в банкоматах, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу БПЦ.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Беларуси услугами БПЦ пользуются следующие банки: