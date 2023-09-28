Кто из белорусов не сможет снять наличные 30 сентября? В БПЦ предупредили о новых техработах
Банковский процессинговый центр (БПЦ) предупредил белорусов об очередных технологических работах на аппаратно-программном комплексе. Работы запланировали на 30 сентября и предупредили, что из-за них клиенты некоторых банков, в частности, какое-то время не смогут снять наличные в банкоматах. С какими ещё сложностями с банковскими каррами могут столкнуться белорусы и когда пообещали всё наладить?
Как сообщили в БПЦ, технологические работы планируют провести ночью 30 сентября - с 03:20 до 4:00. Именно в этот промежуток времени белорусы могут наблюдать кратковременные перерывы в обслуживании своих банковских карточек. Коснётся это только клиентов тех банков, которые пользуются услугами БПЦ.
Проблемы в период проведения техработ могут возникнуть:
- в сети организаций торговли (сервиса),
- в пунктах выдачи наличных,
- в устройствах самообслуживания,
- в банкоматах, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу БПЦ.
Ранее Телеграф рассказывал, что в Беларуси услугами БПЦ пользуются следующие банки:
- Беларусбанк;
- Белагропромбанк;
- Белинвестбанк;
- Банк «Решение»;
- БНБ-Банк;
- БСБ-Банк;
- Паритет Банк;
- Сбербанк;
- Франсабанк;
- Цептер Банк.