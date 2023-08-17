Кто из белорусов не сможет расплатиться картой 18 августа? В БПЦ объявили плановые техработы
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В Банковском процессинговом центре (БПЦ)объявили об очередных плановых технологических работах. Из-за них некоторые белорусы в ночь на 18 августа не могут воспользоваться своими банковскими картами. Какие сервисы окажутся недоступны?
Технологические работы БПЦ запланировал на ночное время 18 августа. Их намерены провести на аппаратно-программном комплексе Центра в два этапа:
- с 00:00 до 01:30,
- с 4:30 до 06:00.
В это время возможны перерывы в обслуживании банковских карточек, предупредили в БПЦ. Проблемы могут наблюдаться с:
- оплатой товаров или услуг через интернет,
- оплатой посредством сервиса Белкарт Pay.
Напомним, в Беларуси услугами БПЦ пользуются следующие банки:
- Беларусбанк,
- Белагропромбанк,
- Белинвестбанк,
- Банк «Решение»,
- БНБ-Банк,
- БСБ-Банк,
- Паритет Банк,
- Сбербанк,
- Франсабанк,
- Цептер Банк.