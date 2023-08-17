Кто из белорусов не сможет расплатиться картой 18 августа? В БПЦ объявили плановые техработы

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Опубликовано: 17.08.2023 08:27 , Обновлено: 17.08.2023

В Банковском процессинговом центре (БПЦ)объявили об очередных плановых технологических работах. Из-за них некоторые белорусы в ночь на 18 августа не могут воспользоваться своими банковскими картами. Какие сервисы окажутся недоступны?

Технологические работы БПЦ запланировал на ночное время 18 августа. Их намерены провести на аппаратно-программном комплексе Центра в два этапа:

с 00:00 до 01:30,

с 4:30 до 06:00.

В это время возможны перерывы в обслуживании банковских карточек, предупредили в БПЦ. Проблемы могут наблюдаться с:

оплатой товаров или услуг через интернет,

оплатой посредством сервиса Белкарт Pay.

Напомним, в Беларуси услугами БПЦ пользуются следующие банки: