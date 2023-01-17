Крутой рассказал, что Минск и Москва "будут потихонечку сворачивать" в 2023 году

Опубликовано: 17.01.2023 21:35 , Обновлено: 17.01.2023

Посол Беларуси в России Дмитрий. Крутой пообещал 17 явнаря, что официальный Минск и Москва начнут отказываться от параллельного импорта. В Беларуси закон, узаконивающий нарушение права на интеллектуальную собственность, вступил в силу с 3 января.

“Я думаю, что уже в 2023 году эта проблема не будет такой острой, как в прошлом, и мы эту работу будем потихонечку сворачивать”, — заявил он.

Ранее Телеграф сообщил, что закон о “параллельном импорте” был опубликован в Беларуси только 3 января 2023 года. А вступил в силу 13 января.

В законе говорится, что в Беларусь допускается ввоз товаров, в которых применены объекты интеллектуальной собственности, без согласия правообладателей из иностранных государств. Такое правило будет действовать до 31 декабря 2024 года. Ввозить таким образом в страну можно будет только те товары, которые будут включены госорганами в перечни товаров, «являющихся существенно важными для внутреннего рынка».

[info_b]С текстом закон можно ознакомиться тут.[/info_b]