Крупный производитель мяса поглотил другой белорусский мясокомбинат

Опубликовано: 06.04.2026 18:09 , Обновлено: 06.04.2026

Агрокомбинат «Дзержинский» поглотил Слуцкий мясокомбинат. С 1 апреля последний официально вошёл в состав предприятия в Дзержинске.

Таким образом «Дзержинский» продолжил расширение и поглощение более мелких государственных производителей. Ранее в его состав вошли Вилейский комбикормовый завод, а также Слуцкий комбинат хлебопродуктов. Теперь его филиалами числятся Минская птицефабрика и Минский мясокомбинат.

Решение о реорганизации ОАО (открытого акционерного общества) «Слуцкий мясокомбинат» приняли на собрании акционеров 5 мая прошлого года, сообщило издание Office life. Уже в январе акционеры приняли окончательное решение о вхождении в состав «Дзержинского».