Крупный белорусский банк заявил о техническом сбое. Кому недоступен интернет-банкинг и когда починят?
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В понедельник, 26 июня, белорусский банк БелВЭБ проинформировал своих клиентов о техническом сбое. В результате перестала работать система "Интернет-Банк", а у корпоративных клиентов - мобильное приложение "БелВЭБ Бизнес".
Согласно информации, размещённой в официальном телеграм-канале БелВЭБ, банк временно приостановил возможность совершения операций в данных приложениях, а клиентам рекомендовал обращаться непосредственно в сервисные офисы банка по месту обслуживания для проведения операций по счетам.
Когда устранят причины технического сбоя, в банке не сообщили, подчеркнув лишь, что “прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления работы сервиса”.