Крупный банк предупредил белорусов о перебоях в работе карт в дневное время

Опубликовано: 13.12.2025 11:24 , Обновлено: 13.12.2025

Один из системообразующих банков Беларуси — «Белинвестбанк» — уведомил клиентов о проведении технологических работ. В связи с этим возможны перебои в обслуживании карт в рабочее время днём, а не ночью, как обычно.

Работы запланированы на 15 и 19 декабря. Проблемы могут возникать с 08:00 до 23:59. В эти дни возможны «краткосрочные перерывы» в работе PWA Belinvest, а также мобильного и интернет-банкинга для физических и юридических лиц.

Также могут возникнуть сложности с оплатой в магазинах и снятием наличных в банкоматах.

«Помимо этого, 15 декабря 2025 года с 03:00 до 04:00 Банковским процессинговым центром также запланировано проведение технологических работ. В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей платежных карточек Белинвестбанка в сети организаций торговли и сервиса, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах», — сообщили в банке.