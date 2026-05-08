Крупнейшие компании такси Беларуси пообещали МАРТ не поднимать цены

Опубликовано: 08.05.2026 07:41 , Обновлено: 08.05.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси 7 мая сообщило о заключении соглашения о социально-ответственном поведении с крупнейшими диспетчерами такси, работающими в стране. Те обязались не повышать цены на свои услуги.

Как сообщили в ведомстве, на данный соглашение подписали три компании, на которые суммарно приходится порядка 90%белорусского рынка:

ООО «БелГо Корп» (Яндекс Go, который на днях МАРТ признал доминантом на рынке Беларуси),

УП «А1» (A1 Такси),

ООО «АвтоЮрлайн» (Такси 152).

Все они обязались соблюдать “баланс интересов пассажиров, перевозчиков и диспетчеров такси”. На практике это сводится к тому, что диспетчеры в периоды повышенного спроса (например, в непогоду или на время массовых гуляний и международных мероприятий, когда спрос на такси резко возрастает) обязуются:

не повышать стоимость услуг по диспетчеризации;

стимулировать перевозчиков выходить на линию, чтобы обеспечивать достаточное количество свободных машин;

ограничивать повышающий коэффициент для перевозчиков - не более 3 .

К этому соглашению смогут присоединиться и другие диспетчеры - оно открыто для добровольного присоединения. Само соглашение официально действует до 31 декабря 2030 года, но в тексте документа есть оговорка, что стороны могут в любой момент отказаться от соблюдения соглашения в одностороннем порядке - достаточно будет предварительно уведомить об это МАРТ за месяц.