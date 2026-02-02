Кондитерская фабрика объявила месяц скидок на печенье, желейки и не только

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Опубликовано: 02.02.2026 11:55 , Обновлено: 02.02.2026

Минская кондитерская фабрика "Слодыч" обновила свои акционные предложения месяца. Если в прошлом месяце упор делался на шоколаде и конфетах, то со 2 февраля по 2 марта производитель объявил скидки на многие флагманские позиции своего ассортимента печенья. Но не только.

На этот раз белорусам предложили закупиться печеньками к чаю. Скидки до 21% в феврале будут действовать и на классическое сахарное печенье, и на затяжные крекеры, и на сдобное печенье, и на глазированное шоколадом.

Добавили в акционный ассортимент и несколько чисто “детских” позиций - так называемого “растворимого” печенья, которое производитель позиционирует как предназначенное для питания детей дошкольного и школьного возраста.

Кроме того, в рамках акции “Спеши купить!” (как правило, в неё попадает акционная продукция, ограниченная по количеству) покупателям также предложили купить со скидкой фруктовые желейки и конфеты “Молочный сюрприз” с сухим молоком.

Из шоколадных конфет цену в этот раз скинули ( до 14,63 рубля ) только на два вида глазированных конфет - “Рамонак” и “Кофейная история”.

Ознакомиться с полным акционным ассортиментом можно в рекламном флаере фабрики.