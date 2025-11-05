Кондитерская фабрика обрушила цены на сладости до 28%. Но купить можно не везде
С 5 по 30 ноября белорусская кондитерская фабрика «Спартак» объявила акцию с пониженными ценами на свою продукцию. Скидки достигают 28%. Но есть пару нюансов, которые усложняют процедуру покупки.
На фабрике сообщили, что акция распространяется на десятки наименований, включая шоколад, конфеты и подарочные наборы. Однако нюанс в том, что количество аукционных сладостей ограничено. И не посетив фирменные магазины, заранее не узнаешь, что есть в наличии на скидке.
Список товаров со скидками
|Скидка
|Наименование товара
|10%
|Шоколад «Спартак» молочный с поп-корном, 95 г
|10%
|Шоколад «Спартак» молочный с соленой карамелью, 95 г
|11%
|Конфеты «Спартак» вкус виски-кола, п/фан.саше
|14%
|Конфеты «Спартак» вкус пина колада, 144 г
|15%
|Карамель «Слива»
|15%
|Конфеты с начинкой «Спартак с воздушным рисом»
|15%
|Конфеты с начинкой «Спартак с арахисом»
|15%
|Конфеты с начинкой «Спартак с кокосом»
|15%
|Конфеты гл. «Тоффи» с мультизерновыми хлопьями
|15%
|Шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой, 48 г
|15%
|Шоколад молочный «Спартак» с цельным фундуком, 90 г
|15%
|Шоколад горький с миндалем, 90 г
|15%
|Шоколад молочный «Спартак» с арахисом, 90 г
|15%
|Шоколад молочный «Спартак» с цельным миндалем, 90 г
|15%
|Шоколад белый с фундуком и злаками, 90 г
|15%
|Шоколад темный с трюфельной начинкой, 45 г
|15%
|Шоколад пористый «Белый», 70 г
|15%
|Шоколад молочный «Спартак» с изюмом, 90 г
|15%
|Шоколад белый «IMPRESSO» с миндально-кокосовой начинкой, 75 г
|15%
|Подарочный набор шоколада «Спадчына Беларусi» (ПРЕМИУМ), 570 г
|15%
|Шоколад пористый «Спартак «Молочный», 70 г
|17%
|Конфеты гл. «Лови! Грильяжное настроение» с арахисом
|17%
|Конфеты глазированные «Алёнка» в молочном шоколаде, 35 г
|17%
|Шоколад «Спартак «Горький-элитный 68%», 95 г
|18%
|Конфеты с начинкой «Тоффиленд»
|18%
|Конфеты «Спартак» вкус пина колада
|18%
|Конфеты «Спартак» вкус амаретто
|18%
|Нуга глазированная «MilX»
|18%
|Шоколад «Спартак» горький с имбирём и лимоном, 95 г
|18%
|Шоколад молочный «MilX» с дробленым фундуком, 90 г
|19%
|Молочный шоколад с начинкой «Кокосовая нуга», 90 г
|19%
|Шоколад мол. «ZA SPARTAK» 55% с дробленым фундуком, 95 г
|19%
|Конфеты «Лунария» (ирисо-сливочный вкус)
|20%
|Подарочный набор шоколадных конфет с начинками «АССОРТИ», 171 г
|20%
|Шоколад пористый «Спартак «Молочно-ореховый», 70 г
|20%
|Шоколад белый «IMPRESSO» с лимонной начинкой, 75 г
|22%
|Подарочный набор шоколадных конфет «Импрессо» Премиум, 424 г
|23%
|Подарочный набор шоколадных конфет «Импрессо» Премиум, 424 г (белый)
|23%
|Подарочный набор шоколадных конфет «Импрессо» Премиум, 424 г (коричневый)
|23%
|Подарочный набор шоколадных конфет «Импрессо» Премиум, 424 г (красный)
|23%
|Подарочный набор шоколадных конфет «Импрессо» Премиум, 424 г (синий)
|25%
|Конфеты глазированные «Алёнка» в молочном шоколаде
|25%
|Набор конфет «COLLECTION CRYSTAL», 257 г
|25%
|Шоколад «Молочный», 85 г
|25%
|Шоколад «Спартак» горький 56%, 85 г
|25%
|Шоколад «Спартак «Горький-элитный», 85 г
|25%
|Шоколад молочный с начинкой «MilX», 180 г
|25%
|Шоколад «Молочный», 95 г
|25%
|Шоколад «Спартак» горький 56%, 95 г
|25%
|Шоколад «Спартак «Горький-элитный», 95 г
|25%
|Шоколад «Спартак» темный 46%, 95 г
|28%
|Шоколад «Импрессо» молочный и белый, 200 г
Где купить?
К сожалению, купить сладости со скидкой можно в период действия акции только в фирменных магазинах фабрики «Спартак».