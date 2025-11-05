Кондитерская фабрика обрушила цены на сладости до 28%. Но купить можно не везде

Опубликовано: 05.11.2025 16:05 , Обновлено: 05.11.2025

С 5 по 30 ноября белорусская кондитерская фабрика «Спартак» объявила акцию с пониженными ценами на свою продукцию. Скидки достигают 28%. Но есть пару нюансов, которые усложняют процедуру покупки.

На фабрике сообщили, что акция распространяется на десятки наименований, включая шоколад, конфеты и подарочные наборы. Однако нюанс в том, что количество аукционных сладостей ограничено. И не посетив фирменные магазины, заранее не узнаешь, что есть в наличии на скидке.

Список товаров со скидками

Скидка Наименование товара 10% Шоколад «Спартак» молочный с поп-корном, 95 г 10% Шоколад «Спартак» молочный с соленой карамелью, 95 г 11% Конфеты «Спартак» вкус виски-кола, п/фан.саше 14% Конфеты «Спартак» вкус пина колада, 144 г 15% Карамель «Слива» 15% Конфеты с начинкой «Спартак с воздушным рисом» 15% Конфеты с начинкой «Спартак с арахисом» 15% Конфеты с начинкой «Спартак с кокосом» 15% Конфеты гл. «Тоффи» с мультизерновыми хлопьями 15% Шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой, 48 г 15% Шоколад молочный «Спартак» с цельным фундуком, 90 г 15% Шоколад горький с миндалем, 90 г 15% Шоколад молочный «Спартак» с арахисом, 90 г 15% Шоколад молочный «Спартак» с цельным миндалем, 90 г 15% Шоколад белый с фундуком и злаками, 90 г 15% Шоколад темный с трюфельной начинкой, 45 г 15% Шоколад пористый «Белый», 70 г 15% Шоколад молочный «Спартак» с изюмом, 90 г 15% Шоколад белый «IMPRESSO» с миндально-кокосовой начинкой, 75 г 15% Подарочный набор шоколада «Спадчына Беларусi» (ПРЕМИУМ), 570 г 15% Шоколад пористый «Спартак «Молочный», 70 г 17% Конфеты гл. «Лови! Грильяжное настроение» с арахисом 17% Конфеты глазированные «Алёнка» в молочном шоколаде, 35 г 17% Шоколад «Спартак «Горький-элитный 68%», 95 г 18% Конфеты с начинкой «Тоффиленд» 18% Конфеты «Спартак» вкус пина колада 18% Конфеты «Спартак» вкус амаретто 18% Нуга глазированная «MilX» 18% Шоколад «Спартак» горький с имбирём и лимоном, 95 г 18% Шоколад молочный «MilX» с дробленым фундуком, 90 г 19% Молочный шоколад с начинкой «Кокосовая нуга», 90 г 19% Шоколад мол. «ZA SPARTAK» 55% с дробленым фундуком, 95 г 19% Конфеты «Лунария» (ирисо-сливочный вкус) 20% Подарочный набор шоколадных конфет с начинками «АССОРТИ», 171 г 20% Шоколад пористый «Спартак «Молочно-ореховый», 70 г 20% Шоколад белый «IMPRESSO» с лимонной начинкой, 75 г 22% Подарочный набор шоколадных конфет «Импрессо» Премиум, 424 г 23% Подарочный набор шоколадных конфет «Импрессо» Премиум, 424 г (белый) 23% Подарочный набор шоколадных конфет «Импрессо» Премиум, 424 г (коричневый) 23% Подарочный набор шоколадных конфет «Импрессо» Премиум, 424 г (красный) 23% Подарочный набор шоколадных конфет «Импрессо» Премиум, 424 г (синий) 25% Конфеты глазированные «Алёнка» в молочном шоколаде 25% Набор конфет «COLLECTION CRYSTAL», 257 г 25% Шоколад «Молочный», 85 г 25% Шоколад «Спартак» горький 56%, 85 г 25% Шоколад «Спартак «Горький-элитный», 85 г 25% Шоколад молочный с начинкой «MilX», 180 г 25% Шоколад «Молочный», 95 г 25% Шоколад «Спартак» горький 56%, 95 г 25% Шоколад «Спартак «Горький-элитный», 95 г 25% Шоколад «Спартак» темный 46%, 95 г 28% Шоколад «Импрессо» молочный и белый, 200 г

Где купить?

К сожалению, купить сладости со скидкой можно в период действия акции только в фирменных магазинах фабрики «Спартак».