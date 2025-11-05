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Кондитерская фабрика обрушила цены на сладости до 28%. Но купить можно не везде

Кондитерская фабрика обрушила цены на сладости до 28%. Но купить можно не везде
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С 5 по 30 ноября белорусская кондитерская фабрика «Спартак» объявила акцию с пониженными ценами на свою продукцию. Скидки достигают 28%. Но есть пару нюансов, которые усложняют процедуру покупки.

На фабрике сообщили, что акция распространяется на десятки наименований, включая шоколад, конфеты и подарочные наборы. Однако нюанс в том, что количество аукционных сладостей ограничено. И не посетив фирменные магазины, заранее не узнаешь, что есть в наличии на скидке.

Список товаров со скидками

СкидкаНаименование товара
10%Шоколад «Спартак» молочный с поп-корном, 95 г
10%Шоколад «Спартак» молочный с соленой карамелью, 95 г
11%Конфеты «Спартак» вкус виски-кола, п/фан.саше
14%Конфеты «Спартак» вкус пина колада, 144 г
15%Карамель «Слива»
15%Конфеты с начинкой «Спартак с воздушным рисом»
15%Конфеты с начинкой «Спартак с арахисом»
15%Конфеты с начинкой «Спартак с кокосом»
15%Конфеты гл. «Тоффи» с мультизерновыми хлопьями
15%Шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой, 48 г
15%Шоколад молочный «Спартак» с цельным фундуком, 90 г
15%Шоколад горький с миндалем, 90 г
15%Шоколад молочный «Спартак» с арахисом, 90 г
15%Шоколад молочный «Спартак» с цельным миндалем, 90 г
15%Шоколад белый с фундуком и злаками, 90 г
15%Шоколад темный с трюфельной начинкой, 45 г
15%Шоколад пористый «Белый», 70 г
15%Шоколад молочный «Спартак» с изюмом, 90 г
15%Шоколад белый «IMPRESSO» с миндально-кокосовой начинкой, 75 г
15%Подарочный набор шоколада «Спадчына Беларусi» (ПРЕМИУМ), 570 г
15%Шоколад пористый «Спартак «Молочный», 70 г
17%Конфеты гл. «Лови! Грильяжное настроение» с арахисом
17%Конфеты глазированные «Алёнка» в молочном шоколаде, 35 г
17%Шоколад «Спартак «Горький-элитный 68%», 95 г
18%Конфеты с начинкой «Тоффиленд»
18%Конфеты «Спартак» вкус пина колада
18%Конфеты «Спартак» вкус амаретто
18%Нуга глазированная «MilX»
18%Шоколад «Спартак» горький с имбирём и лимоном, 95 г
18%Шоколад молочный «MilX» с дробленым фундуком, 90 г
19%Молочный шоколад с начинкой «Кокосовая нуга», 90 г
19%Шоколад мол. «ZA SPARTAK» 55% с дробленым фундуком, 95 г
19%Конфеты «Лунария» (ирисо-сливочный вкус)
20%Подарочный набор шоколадных конфет с начинками «АССОРТИ», 171 г
20%Шоколад пористый «Спартак «Молочно-ореховый», 70 г
20%Шоколад белый «IMPRESSO» с лимонной начинкой, 75 г
22%Подарочный набор шоколадных конфет «Импрессо» Премиум, 424 г
23%Подарочный набор шоколадных конфет «Импрессо» Премиум, 424 г (белый)
23%Подарочный набор шоколадных конфет «Импрессо» Премиум, 424 г (коричневый)
23%Подарочный набор шоколадных конфет «Импрессо» Премиум, 424 г (красный)
23%Подарочный набор шоколадных конфет «Импрессо» Премиум, 424 г (синий)
25%Конфеты глазированные «Алёнка» в молочном шоколаде
25%Набор конфет «COLLECTION CRYSTAL», 257 г
25%Шоколад «Молочный», 85 г
25%Шоколад «Спартак» горький 56%, 85 г
25%Шоколад «Спартак «Горький-элитный», 85 г
25%Шоколад молочный с начинкой «MilX», 180 г
25%Шоколад «Молочный», 95 г
25%Шоколад «Спартак» горький 56%, 95 г
25%Шоколад «Спартак «Горький-элитный», 95 г
25%Шоколад «Спартак» темный 46%, 95 г
28%Шоколад «Импрессо» молочный и белый, 200 г

Где купить?

К сожалению, купить сладости со скидкой можно в период действия акции только в фирменных магазинах фабрики «Спартак».

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