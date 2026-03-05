Когда в Беларуси отключат отопление в квартирах

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Опубликовано: 05.03.2026 16:14 , Обновлено: 05.03.2026

В Беларуси потихоньку теплеет и некоторые жители начали задаваться вопросом, когда примут решение о завершении отопительного сезона. Но согласно действующим правилам, отключать батареи в жилых домах могут начать только, когда столбики термометров достигнут определенных значений, точных дат правила не содержат.

Согласно правилам, утвержденным Совмином, решение об отключении тепла принимают областные, районные и городские исполнительные комитеты. Для них существует четкий норматив: отопление в жилфонде отключают, если среднесуточная температура держится на уровне не ниже +8°C на протяжении трех суток. Впрочем, для социальных объектов действуют другие правила.

Детсады и больницы подключат к отключению позже

В школах, детских садах и медицинских учреждениях подход более осторожный. Там отопление начинают отключать только после того, как среднесуточная температура в течение трех дней превысит +10°C.

При отключении тепла коммунальщики соблюдают строгую очередность. Согласно регламенту, в первую очередь тепло перестают подавать на промышленные предприятия, в административные и общественные здания.

Вторая очередь — бани, театры, учреждения образования (кроме школ и детсадов), общежития и жилые дома.

И лишь в третью очередь отопление отключают в гостиницах, библиотеках, архивах, музеях, учреждениях соцзащиты и здравоохранения, а также в школах и детских садах.

А могут перевести на “режим протапливания”

Фото иллюстрационное

Коммунальные службы в нашей стране еще практикуют так называемый “режим протапливания”. Как пояснили специалисты, в этом случае отопление не отключают полностью, но подают в систему менее горячую воду. К такому варианту прибегают при нестабильном прогнозе погоды, когда за несколькими днями потепления температура вновь падает к околонулевым значениям.

При этом, как в режиме протапливания, так и после отключения отопления, социальный стандарт должен соблюдаться: температура в жилых помещениях должна быть не ниже +18°С.

А как было в прошлом году?

Тем временем, в прошлом году отопительный сезон завершился в середине апреля. Например, 17 апреля Минская и Гомельская области официально объявили о начале отключения отопления, став одними из последних регионов, принявших такое решение . Тогда в Гомельской области в числе первых тепло начали отключать в Светлогорском, Гомельском, Житковичском, Наровлянском, Рогачевском, Октябрьском, Калинковичском и Жлобинском районах.

В 2024 году из-за заморозков отопление отключали аж в конце апреля, а в 2023 - в районе 15-17 апреля.

Что говорят синоптики о весне-2026

Судя по прогнозам синоптиков, в этом году погода может преподнести сюрпризы. Как сообщили авторы тематического Telegram-канала @nadvorie, они проанализировали результаты 50 запусков климатической модели — британской Unified Model от METOFFICE. Согласно полученным данным, март 2026 года сулит более теплую, чем обычно, погоду для юго-запада Беларуси, но для большей части территории страны погода будет близка к климатической норме. Апрель, по данным анализа, тоже ожидается “нормальным”.

А вот в мае вероятность более теплых температур уже выше. “Как минимум конец весны порадует белорусов приятной теплой погодой”, — считают авторы прогноза. Если учесть, что климатическая норма последнего весеннего месяца по Белгидромету составляет +13,4°С, это говорит о том, что белорусов ждет комфортное завершение весны.

В общем, по нашему предложению, батареи в квартирах похолодеют не раньше начала апреля, а, скорее всего, - к его середине. Но это не точно - следите за объявлениями местных исполкомов и прогнозами погоды.