Когда белорусы могут не платить за разбитый в магазине товар? Нашли в Гражданском кодексе

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Опубликовано: 27.03.2023 13:06 , Обновлено: 27.03.2023

Далеко не всегда за разбитый или поврежденный в магазине товар должен платить покупатель. Разобрались, в каких случаях белорусский закон позволяет не возмещать ущерб магазину.

В данном случае отношения между торговой точкой и покупателем, который разбил или испортил какой-либо товар, регулируются статей 933 Гражданского кодекса Беларуси. Согласно первому пункту этой статьи, “вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред”.

Таким образом, не важно, нанес ли покупатель ущерб магазину умышленно или же по неосторожности или небрежности это произошло, он должен заплатить за разбитый или испорченный товар, отмечает портал myfin.by.

Однако, в законодательстве есть лазейка, которая в некоторых случаях снимает с покупателя ответственность за нанесенный им вред. Во втором пункте стати 933 Гражданского кодекса говорится, что “лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине”.

Мокрый пол в магазине, ставший причиной повреждения товара, загроможденные или слишком узкие проходы, не оборудованные бортиками транспортировочные ленты или поддоны на кассах самообслуживания, оторвавшиеся ручки товарной корзинки - всё это поводы переложить ответственность за причиненный ущерб на сам торговый объект.

Могут ли белорусы отказаться оплачивать разбитый товар?

В случаях, когда покупатель свою вину за разбитый или испорченный товар не признает и отказывается добровольно возместить ущерб, дело будет решаться в судебном порядке.

Специалисты подчеркивают, что сразу же оплачивать испорченный товар покупатель не обязан. Для дальнейшего разбирательства в суде нужно зафиксировать все подробности произошедшего в книге замечаний и предложений, помимо времени инцидента указав, по возможности, его свидетелей. Покупатель также имеет право потребовать от руководство торговой точки составить акт о порче имущества, в котором также указываются все обстоятельства, приведшие к порче имущества магазина.

Эксперты также советуют заранее собрать доказательства, которые потребуются покупателю в суде:

• фотографии нарушений, спровоцировавших порчу имущества магазина (мокрый пол, узкий проход и т.д.).

• сделать запрос на информацию с камер наблюдения;

• собрать контакты у свидетелей происшествия.

Могут ли охранники магазина задержать покупателя, разбившего товар?

Между тем, самого покупателя, который отказывается оплачивать разбитый товар на месте, могут задержать охранники - но только в случаях, если покупатель отказывается предъявлять документы, удостоверяющие личность. В этом случае вызывают милицию, которой покупатель также вправе озвучить свои аргументы и может заявить, что готов оплатить испорченный товар только тогда, когда виновным его признает суд.