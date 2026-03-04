Кочанова призвала местных чиновников заняться гражданами, которые «не хотят работать»

Опубликовано: 04.03.2026 15:35 , Обновлено: 04.03.2026

Председатель Совета Республики (СР) Наталья Кочанова объявила увеличение занятости населения не только экономической задачей, но и "вопросом социальной справедливости". Такое заявление она сделала 4 марта на заседании Совета по взаимодействию органов местного управления и самоуправления в Бобруйске, которое прошло на базе ОАО «Белшина».

Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что несмотря на официальный рост занятости населения, не все трудоспособные белорусы официально устроились на работу, передает Белта.

«Есть еще граждане, которые работать не желают, – заявила Кочанова, обращаясь к участникам заседания. – Именно вы, находясь на местах, знаете, какая ситуация там складывается, кто не хочет работать: по каким причинам, какие есть проблемы».

По словам председателя СР, местные советы должны больше внимания уделять этому вопросу. «Все те блага, которые есть в нашей стране… это все в плоскости бюджетного финансирования. А это прежде всего экономика и люди, которые работают», — резюмировала она.

Кстати, в Беларуси уже второй год как минимум вызывают в милицию некоторых безработных. Их даже предупреждают о штрафах, которые им грозят за неявку.

Как сообщило ранее управление внутренних дел Витебского облисполкома, в Оршанском районе проходят “профилактические мероприятия”, в рамках которых безработных вызывают в отделения милиции для бесед.

В УВД предупредили: за неявку на такое мероприятие тем, кто находится на учете в ОВД (органах внутренних дел), грозит административная ответственность. Речь идет о статье 24.3 КоАП РБ (Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях). Наказание по этой статье предусматривает не только штраф – от двух до ста базовых величин, но также общественные работы или административный арест.