Китайский конкурент белорусского "Атланта" пообещал нарастить производства холодильников в Брестской области

Опубликовано: 09.12.2025 16:04 , Обновлено: 09.12.2025

Глава Брестской области Пётр Пархомчик провел переговоры с компанией по производству бытовой техники. Именно так говорится в сообщении облисполкома, без названия компании.

Однако судя по видео, где на столе стоит китайский флаг, речь идёт о китайской компании Midea, которая в мае 2025 года запустила в Барановичах завод по производству бытовой техники.

Руководит производством в Барановичах компания “Мидеа Рефрижератор Мануфактуринг”, которая появилась в мае 2024-го. 95% её акций принадлежат китайскому холдингу Midea Group, а 5% – Барановичскому заводу автоматических линий.

«И сегодня мы готовы сделать следующий шаг в развитии нашего сотрудничества. В этой связи мы предлагаем документально зафиксировать наши намерения в части наращивания объёмов и организации производства вспененного полистирола», – заявил Пётр Пархомчик.

В пресс-службе Брестского облисполкома рассказали, что глава области подписал сразу несколько меморандумов с представителем китайской компании. Среди прочего китайские бизнесмены согласились, что попробуют в 2026 году выпустить холодильников на 100 млн долларов.

Чиновники не уточнили, сколько это в штуках. Ранее речь шла о том, что совместное с китайскими партнёрами предприятие может выпускать до 1 млн холодильников в год.