Казахстанский банк запретил операции с картами «МИР» из-за санкций. А что в Беларуси?

Опубликовано: 28.02.2024 10:06 , Обновлено: 28.02.2024

«Банк Фридом Финанс Казахстан» приостановил работу с российской платежной системой «МИР». Это объяснили новыми санкциями, введенными США 23 февраля.

Как сообщил «Sputnik Казахстан», банк начал рассмотрение вопроса по минимизации риска применения вторичных санкций иностранных юрисдикций. А пока что операции с платежной системой «Мир» не будет.

О новых американских санкциях стало известно 23 февраля. Минфин США внес в ограничительный список российскую Национальную систему платежных карт (НСПК). А она обеспечивает обработку операций по картам «МИР».

В НСПК заявили, что санкции не повлияют на работу платежных сервисов внутри России. А зарубежные банки сотрудничество с сервисом могут ограничить. Поэтому россиянам, находящимся за рубежом, посоветовали снимать наличные с карт «МИР».

Что будут делать в Беларуси?

Пока что ни один белорусский банк не сообщил о приостановке работы с картами «Мир». До введения санкций против НСПК снять наличные с них можно было в 8 странах мира, включая Беларусь, а также не признанных большинством государств Абхазии и Южной Осетии. Российские эксперты полагают, что санкции против НСПК практически не повлияют на работу с картами «МИР» в зарубежных банках, поскольку многие из них уже под санкциями.

Белорусские банки не комментировали ситуацию с санкциями против НСПК, но это сделали некоторые российские учреждения, имеющие филиалы в стране.

«Дочерние банки ВТБ в СНГ будут поддерживать карты платежей системы «МИР» в собственной инфраструктуре, как это было и ранее. Ее держатели могут снимать в банкоматах наличные. По картам также доступны переводы, в том числе трансграничные, онлайн-покупки в интернет-магазинах и сервисах, поддерживающих российскую платежную систему, и оплата услуг в онлайн-банке. Карту можно подключить к приложению Mir Pay и использовать для бесконтактных покупок с помощью смартфона Android», – рассказали санкт-петербургскому изданию«Фонтанка» в пресс-службе банка ВТБ, филиал которого есть и в Беларуси.

[info_b]Россия создала НСПК в 2014 году в ответ на санкции западных стран после референдума по присоединению Крыма (Беларусь де-юре не признала полуостров российской территорией). Работа в условиях изоляции и есть ее предназначение.[/info_b]

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