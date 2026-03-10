Карпович рассказал, что не так с белорусскими яблоками в магазинах: "Хочется другое взять"

Опубликовано: 10.03.2026 18:56 , Обновлено: 10.03.2026

Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артур Карпович заявил в эфире «Первому информационному», что в стране нет проблем с наличием в магазинах составляющих "борщевого набора" : картошки, свеклы, моркови, лука и капусты, а также яблок.

“Нам в межсезонный период 2025-2026 годы удалось выстроить под четким руководством правительства систему по госзаказу. Сегодня запасов достаточно, они превышают даже нашу потребность”, – похвалился министр в эфире гостелеканала.

При этом, по его словам, он доволен разнообразием белорусских яблок. “В некоторых объектах ассортимент отечественных яблок доходит до 8-10 наименований. Просто глаза разбегаются, что же купить”, - рассказал Артур Карпович, не уточнив, что это за сорта.

При этом чиновник признался, что к белорусским яблкоам есть вопросы. “Зачастую наши яблоки не так приглядно выглядят, как импортные”. Хотя оговорился, что лично ему по своим вкусовым качествам они нравятся “значительно” больше, чем импортные аналоги.

“Поэтому вот нашим фермерам необходимо еще в этом направлении чуть-чуть поработать, потому что да, они вкусные, но внешне хочется взять яблоко другое. Поэтому есть, куда еще нам стремиться вместе с производителями”, - заявил он.