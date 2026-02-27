Караев ответил белорусам, которые требуют большую зарплату — «Слышится нытье»

Опубликовано: 27.02.2026 08:23 , Обновлено: 27.02.2026

Председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев заявил, подводя итоги прошлого года, что в экономике надо действовать «как на войне». Он предупредил белорусов, которые уезжают на заработки в другие страны, о дополнительной финансовой нагрузке на них на родине. А также назвал «нытьем» требование некоторых безработных больших зарплат.

По словам Юрия Караева, в Гродненской области 2025 год в финансовом плане «сложился очень неплохо». А затем напомнил, что из-за засухи и дождей сельское хозяйство сработало в минус по сравнению с 2024 годом.

«Мы не дотянули до уровня прошлого года. Оправдываться сложностями нельзя. Оказалось, мы отошли от своих старых умений, технологий и навыков, вот и нет нужного результата», — признал он.

А затем призвал директоров и руководителей предприятий следить за тем, чтобы не было оттока работников, заявив, что они всегда «находятся в экстремальных условиях».

«Все конкурируют, борются за выживание, за рынок. В экономике всегда, как на войне», — утверждает Караев.

В качестве ресурса для восполнения ударов глава Гродненской области назвал эмигрантов и автоматизацию производства.

«Контролируйте снижение трудовых ресурсов, особенно на селе. Привлекайте с умом трудовых мигрантов. Автоматизируйте производственные процессы», — призвал чиновник предприятия области.

Отдельно Юрий Караев ответил на требования многих белорусов большей зарплаты и тех, кто отказывается работать за более низкую.