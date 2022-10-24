Какому знаку Зодиака конец 2022 года принесет богатство, а кому лучше приготовиться к экономии? Гороскоп

Опубликовано: 24.10.2022 07:30 , Обновлено: 23.10.2022

2022 год стал не самым простым в финансовом плане для многих белорусов. Согласно Белстату, реальные доходы жителей Республики упали на 3,6%. Однако чиновники обещают, что дальше будет получше. А что по этому поводу говорит Гороскоп? Узнали, каким знакам Зодиака в конце этого года повезет в финансовом плане. А кому нужно сократить расходы и отказаться от многого?

ОВЕН

Вы действительно преуспеете в последнем квартале 2022 года, и это будет только благодаря вашей тяжелой работе! 18 ноября (запомните эту дату) можно ожидать хороших новостей, связанных с финансами. Бюджет, который вы запланировали в начале года, начнет приносить плоды. Тяжелая работа и время, которые вы вложили в продвижение своей карьеры, начнут сказываться в конце этого года. Повышение, которого вы ждали, уже в пути. Дополнительно можно рассчитывать на неожиданный приток денежных средств.

ТЕЛЕЦ

В первые дни декабря ваши финансы начнут сокращаться. Если вы собираетесь одолжить другу деньги, будьте бдительны и рассчитывайте свой бюджет. Шансы получить их обратно невелики, а даже если вы это сделаете, вы получите их намного позже. Установление границ и отказ от долгов может быть лучшим, что вы должны сделать, прощаясь с 2022 годом. Таким образом, вы не понесете финансовых потерь во время ретроградного Марса, который продлится до 12 января 2023 года.

БЛИЗНЕЦЫ

В начале следующего месяца (ноябрь) главное, что вы должны сделать, это разобраться с неоплаченными счетами. Если вы сделаете это как можно быстрее, вы окажетесь в гораздо лучшем финансовом положении. Будьте осторожны и не стройте рискованных планов, которые обещают быстро разбогатеть на ненадежном проценте. Остерегайтесь близкого человека, который попытается вовлечь вас в рискованные авантюры. Не делайте необдуманных решений и не подписывайте никакие документы, пока их не просмотрит эксперт и не заверит вас в том, что договор действителен. Если вы этого не сделаете, вы можете горько пожалеть о своем решении.

РАК

Вам не нужно беспокоиться о каких-либо финансовых ловушках в этом квартале, поскольку вы будете осторожны при инвестировании своих денег. Ваше нежное сердце будет побуждать вас жертвовать часть своего заработка на благотворительность или дела, в которые вы верите. Сделайте это, и это принесет вам большую радость.

ЛЕВ

Вы любите роскошную жизнь и с удовольствием хвастаетесь своим богатством. В результате 2022 год был не очень благосклонен к вашим финансам. Вы должны немного укротить свой дикий аппетит. Если нет, то 12 ноября вы можете горько плакать, глядя на остаток своих сбережений. Это будет для вас не легким испытанием, поэтому вам нужно положить свою гордость в карман и попросить семью и друзей о помощи или о совете по финансовым вопросам. Если вы хотите сохранить отличное финансовое положение, вам придется отказаться от дорогих ресторанов и походов по магазинам дизайнерской одежды, особенно с 9 ноября по 2 декабря.

ДЕВА

Период с 12 ноября по 12 декабря будет хорошим временем для долгосрочных инвестиционных планов. Проверьте, какой способ приумножить свои финансы с минимальным риском может окупиться. Не будьте расточительны и сделайте хорошее исследование сначала. Лучше отложить деньги на черный день, чем совершать импульсивные покупки. Однако, если есть что-то, без чего вы не можете жить и хотите это иметь, конец октября будет хорошим временем, чтобы побаловать себя еще больше.

ВЕСЫ

До 29 октября ваши финансы будут не в лучшем состоянии, но с 12 ноября вы обнаружите больше денег в кошельке. Пока вы сосредоточены на сбережениях, но в следующем году вы сможете работать более продуманно, но не усерднее. Инвестируйте в себя в конце октября и после 30 ноября.

СКОРПИОН

С конца октября по 3 ноября будет подходящее время для консолидации ваших счетов и кредитов. Во время ретроградного Марса, который будет проходить с 30 октября по 12 января 2023 года, вы согласуете лучший план платежей с компанией, которой вы должны. Лучше положить все свои кредитные карты обратно в ящик до конца ретроградного периода.

СТРЕЛЕЦ

8 ноября можно ожидать дополнительных денежных вливаний. К сожалению, ваш банковский счет не будет забит доверху до мая. Когда Юпитер войдет в знак Овна (который продлится до 28 октября), а затем снова с 20 декабря по 16 мая 2023 года, вы начнете зарабатывать больше денег и добьетесь больших успехов. Подумайте о замедлении своих расходов во время ретроградного Меркурия с 29 декабря по 18 января 2023 года.

КОЗЕРОГ

2022 год, начавшийся с ретроградностью Венеры и Меркурия, уже долгое время неблагоприятен для ваших финансовых дел. Исключение составит 8 ноября, день, когда можно ожидать денежное вливание. 18 декабря стоит задуматься об инвестициях в будущее дело. А 31 декабря вы можете получить неожиданное известие, которое пойдет на пользу вашему финансовому положению в 2023 году.

ВОДОЛЕЙ

Ваше отношение к деньгам постоянно меняется. В прошлом году вы стали цинично относиться к материальному миру, но к концу 2022 года вы снова окажетесь на поле, из которого пытались убежать. 12 ноября вам захочется купить несколько мелочей, на которые вы давно положили глаз. Пока вы не покупаете дорогие и бесполезные вещи, вы сможете хорошо управлять своими финансами. С 30 октября по 12 января 2023 года стоит придержать расходы и не сходить с ума по новогодним подаркам.

РЫБЫ

Этот год был удачным для вас с точки зрения финансов. С 12 ноября можно вкладывать деньги в совместный бизнес с друзьями. Обсудите свои будущие инвестиции с надежным другом, советником или членом семьи. И отдохните от рискованных начинаний во время ретроградного Марса с 30 октября по 12 января 2023 года.