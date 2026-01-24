Как работает конкурент WB, Ozon и Emall от Белпочты

Опубликовано: 24.01.2026 10:28 , Обновлено: 24.01.2026

Национальный почтовый оператор РУП «Белпочта» активно рекламирует свой маркетплейс, который обещал запустить ещё несколько лет назад.

Попасть на торговую площадку под говорящим названием POST MARKET (почтовый рынок) можно по адресу postmarket.by или установив приложение в [link href=“https://apps.apple.com/gb/app/post-market/id6746164202” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] App Store [/link] или [link href=“https://play.google.com/store/apps/details?id=by.belpost.market” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] Google Play [/link].

В Белпочте уверяют, что на площадке представлен «большой выбор товаров белорусских продавцов», а также есть возможность оплаты картами и даже наличными.

При этом на маркетплейсе работают «умный поиск» и персональные рекомендации. Главная особенность POST MARKET — интеграция с огромной логистической сетью почтовых отделений по всей Беларуси (порядка 2800).

Впрочем, на маркетплейсе продают не только белорусские товары. Есть из России и Китая.

На данный момент видно, что каталог товаров POST MARKET всё ещё наполняется, но уже охватывает основные потребительские категории:

Электроника: Смартфоны, гаджеты, мелкая бытовая техника.

Смартфоны, гаджеты, мелкая бытовая техника. Красота и здоровье: Косметика (в том числе широкий выбор белорусских брендов), средства гигиены.

Косметика (в том числе широкий выбор белорусских брендов), средства гигиены. Одежда и обувь: Акцент делается на отечественных производителях, чтобы можно было без труда найти то, что «зроблена ў Беларусі».

Акцент делается на отечественных производителях, чтобы можно было без труда найти то, что «зроблена ў Беларусі». Товары для дома и детей: Текстиль, посуда, игрушки, товары для школы.

Текстиль, посуда, игрушки, товары для школы. Продукты питания: Бакалея, кондитерские изделия, кофе из Италии и гомельские шоколадки.

Кажется, идея Белпочты сконцентрироваться на продаже именно белорусских брендов претерпела серьёзные корректировки. Но будем надеяться, что на почтовом маркетплейсе будут представлены и такие позиции, которых нет на зарубежных маркетплейсах вроде Wildberries или Ozon.

Однако без минусов никак. По сравнению с гигантами-конкурентами на почтовом маркетплейсе куда меньше выбор товаров.

И хотя сайт и приложение функциональны, но всё ещё кажутся менее «отшлифованными» в плане рекомендаций и удобства фильтрации по сравнению с WB и Ozon.

Что касается цен, то очевидных отличий от других площадок мы не нашли. А на импортные товары они могут быть даже выше, чем в специализированных магазинах.

Кому стоит попробовать почтовый маркетплейс?