Как продвинуть бизнес с помощью ИИ без вреда для продуктивности и психики? Расскажут на конференции в Минске

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Опубликовано: 05.11.2025 09:26 , Обновлено: 05.11.2025

Как использовать для продвижения бизнеса современные технологии, такие как искусственный интеллект и соцсети, без вреда для продуктивности и психики? Опытные предприниматели и бизнес-тренеры расскажут 11 декабря на конференции "ТОП-инструменты для продвижения 2026" в Минске.

Организаторы конференции «ТОП-инструменты для продвижения 2026» пообещали поделиться с участникам “тем, что действительно работает”.

“Теорий и догадок не будет, публике демонстрируется только то, что прошло личный тест-драйв и принесло результат. Формулы, практики, инструменты — без добавок, но с цифрами, решениями и личным опытом. Такой своеобразный мужской взгляд на тренды и эффективность в действии позволит поговорить о будущем без иллюзий и на реальных примерах”, - таков план бизнес-мероприятия.

В программе конференции — темы, которые уже определяют 2026 год:

взаимодействие с ИИ — как использовать технологии без вреда для продуктивности и психики;

работающий нетворкинг: путь от «потусить» к «зарабатывать»;

контекстная реклама: почему рост вашего бизнеса может упереться в потолок и как его пробить;

threads: стоит ли присоединяться;

переговоры: техники ведения, которые повышают шансы на заключение выгодных сделок;

упаковка бренда со вкусом: смыслы, которые продают;

межкультурная коммуникация: нативная эффективность и средство обогащения опыта.

Среди заявленных спикеров - 8 экспертов, предпринимателей и бизнес-тренеров, имена которых многие знают: Сергей Хонский, Сергей Кузьменко, Сергей Громов, Мел Роджерс, Олег Войтехович, Евгений Бондарец, Владислав Бриштель, Кирилл Авдейчик.

Участие в конференции будет полезным не только для предпринимателей, руководителей, маркетологов и специалистов по коммуникациям, но также тем, кто выстраивает собственный бренд и ищет конкретные инструменты для роста.

Подробности о предстоящей конференции и покупка билетов доступны по ссылке.

Тelegram-канал конференции - по ссылке.

Организаторы мероприятия предупредили, что количество мест в зале ограничено, а всем покупателям билетов пообещали участие в бизнес-игре «СТОКЕР» в подарок.