Как повлияет война в Иране на курс доллара в Беларуси. Финансовый аналитик дал прогноз

Опубликовано: 02.03.2026 08:03 , Обновлено: 04.03.2026

Крупные международные военные конфликты всегда оказывают влияние на мировой валютный рынок. Когда же военные действия разгораются в одном из ключевых нефтяных регионов планеты, да ещё при непосредственном участии США, то неизбежно становится важным фактором нестабильности курса валют. Свой прогноз, что именно сулит доллару в Беларуси разгоревшаяся на Ближнем Востоке война, дал финансовый аналитик Александр Шкут.

Американские власти по сложившейся традиции развязали активные военные действия на выходных, после закрытия фондовых рынков. Это понятный прагматичный расчёт: любой вооружённый конфликт - это фактор нестабильности, предсказуемо влияющий на курсы валют, цену на нефть и драгметаллы, стоимость иных финансовых активов.

Как ожидается, уже с открытием торгов 2 марта цены на нефть начнут расти. По данным Reuters, за выходные цены на нефть резко выросли. Так, цена на нефть марки Brent подскочила на 4,5% до 76,07 доллара за баррель, а на каком-то этапе на торгах выходного дня даже превысила отметку в 82 доллара. Американская нефть подорожала на 3,9% до 69,59 доллара за баррель. Золото подорожало на 1,0% до 5327 долларов за унцию.

И поскольку военный конфликт на Ближнем Востоке за выходные не сошёл на нет, а только начал разгораться, по мнению международных аналитиков это вынудит инвесторов устремиться в относительно безопасные активы – доллар и золото. Беларуси же складывающаяся ситуация сулит укрепление национальной валюты.

В комментарии порталу Office Life финансовый аналитик Александр Шкут пояснил, что ожидаемое повышение цены на нефть будет поддерживать курс российского рубля, а это, в свою очередь, укрепит и белорусский рубль. Однако эксперт оценил этот фактор как краткосрочный и назвал другой важный фактор, который сулит российскому и белорусскому рублю прямо противоположный эффект.

Речь о пересмотре бюджетного правила в России, о котором вновь заговорили на прошлой неделе. Как пояснил Шкут, сегодня если цена нефти превышает 60 долларов за баррель, все дополнительные доходы России идут в Фонд национального благосостояния. Однако российские законодатели предложили пересмотреть эту цену и перечислять в Фонд дополнительные доходы уже при стоимости нефти выше 50 долларов.

“Данная новость существенно повлияет в среднесрочной перспективе на курс российского рубля, и, как следствие, белорусского. Если решение реализуют, это приведет к снижению курса российского рубля”, - сделал свой прогноз специалист.

Все эти факторы вкупе, по мнению эксперта, в краткосрочной перспективе гарантируют стабильность курса белорусского рубля (как и российского). По его прогнозу, как минимум на этой неделе рубль будет укрепляться, в вот в среднесрочной и долгосрочной перспективе всё же стоит ждать его снижения. По расчётам аналитика, к концу года курс российского рубля упадёт примерно на 10−15% к доллару - белорусский же рубль отзеркалит эту тенденцию.