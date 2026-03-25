Юрист "запретил" белорусам на удалёнке менять место жительства

Опубликовано: 25.03.2026 14:45 , Обновлено: 25.03.2026

В официальном канале Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) огорошили многих белорусов, которые воспользовались ставшей в последнее время популярной возможностью работать дистанционно.

Как пояснил адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачев в ответ на запрос АиФ, белорусам, работающим дистанционно, нельзя просто взять и сменить место жительства. По его словам, место работы «удаленщика» жестко привязано к трудовому договору, и менять его можно по согласованию с работодателем.

Юрист напомнил, что, несмотря на то что у дистанционного работника может не быть своего стола в офисе и он трудится там, где ему удобно (ст. 307-1 Трудового кодекса), его место работы все же регулируется договором.

Как сообщили в официальном Telegram-канале Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА), «дистанционный работник не может самостоятельно переехать в другой город без предварительного согласия нанимателя».

Наниматель даже при таком варианте трудоустройства имеет кое-какие расширенные полномочия. Так, адвокат рассказал, что работодатель «имеет право перевести работника с “удаленки” в офис в одностороннем порядке, предупредив за один месяц».

При этом, как подчеркнул юрист, свободно перемещаться всё-таки могут те специалисты, кто работает по договорам подряда (фрилансеры), так как на них нормы Трудового кодекса в этой части не распространяются.

Напомним, что ранее Совет министров внес изменения в положение о порядке распределения выпускников белорусских вузов. Согласно постановлению Совмина №911 от 5 декабря 2024 года, которое вступило в законную силу 12 декабря 2024 года, выпускников запретили распределять на должности, предполагающие дистанционную работу или работу с неполным рабочим днем. Текст документа был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.