ГТК предупредил белорусов об уголовной ответственности — «Ежедневно нарушают»

Опубликовано: 29.12.2025 20:42 , Обновлено: 29.12.2025

Государственный таможенный комитет (ГТК) объявил, что белорусы буквально каждый день в 2025 году нарушали запрет на ввоз в страну беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Там заявили о 500 случаях с начала года.

По словам пресс-службы ГТК, в их число вошли случаи ввоза не только готовых летательных аппаратов и авиамоделей, но и запчастей для них.





















Напомним, что запрет на запуск, владение и ввоз в страну БПЛА установил Президент Беларуси указом №297.

«Обращаем внимание желающих пренебречь установленными правилами, что со 2 ноября 2025 г. вступили в силу изменения в КоАП (Кодекс об административных правонарушениях) и УК (Уголовный кодекс) Республики Беларусь в части привлечения к административной и уголовной ответственности за незаконные действия в отношении БЛА (беспилотных летательных аппаратов)», — заявили в таможенном комитете.

В ведомстве также предупредили, что необязательно везти БПЛА в личном багаже, чтобы попасть под административную или уголовную ответственность.

Таможня просматривает все международные посылки, идущие белорусам.