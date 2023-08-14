ГТК ограничил стоимость беспошлинных посылок из-за границы до 200 евро. С какой даты?

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Опубликовано: 14.08.2023 21:12 , Обновлено: 14.08.2023

14 августа стало известно, что Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси изменил информацию на сайте в разделе о беспошлинном ввозе и вывозе товаров "для личного пользования". Эти изменения коснулись в том числе и получения посылок из зарубежных интернет-магазинов, например AliExpress.

Для товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, указано, что с 1 октября стоимость для беспошлинного ввоза должна не превышать сумму, эквивалентную 200 EUR.

Напомним, что пока белорусы могут беспошлинно получать посылки из-за границы на сумму до 1000 EUR.

[info_b]Подробнее с информацией о беспошлинном ввозе можно ознакомиться [link href=“https://www.customs.gov.by/fizicheskim-litsam/besposhlinnyy-vvoz-vyvoz-tovarov-dlya-lichnogo-polzovaniya/” target=“_blank” rel=“noopener”] тут [/link].[/info_b]

На самом деле, все ещё может поменяться. Ещё зимой ГТК также менял информацию. Тогда все ждали, что с 1 апреля лимиты на международные посылки должны были как раз уменьшится до 200 евро.

Однако органы Таможенного союза (ТС), куда входит и Беларусь, и где и принимают общие правила ввоза зарубежных посылок, в последний момент решили продлить лимит до 1000 евро до осени. Вполне возможно, что осенью функционеры ТС снова оставят в силе повышенный и приятный порог стоимости зарубежных посылок.

С другой стороны, это не точно. И если у вас в планах получение дорогостоящих товаров из-за рубежа, лучше на всякий случай поторопиться до 1 октября.