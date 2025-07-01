Госконтроль оштрафовал 6 белорусских магазинов за продажу товаров без QR-кодов

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Опубликовано: 01.07.2025 11:22 , Обновлено: 01.07.2025

Шесть частных магазинов в Петрикове и Хойниках оштрафовали на сумму более 90 тысяч рублей. Как отчитался Комитет государственного контроля Гомельской области, поводом стала торговля товарами без обязательной маркировки.

По данным ведомства, в этих магазинах проверяющие обнаружили более 8,5 тысячи немаркированных товаров — в основном обуви, постельного белья и полотенец. Общую стоимость «нелегальной» продукции сам же Госконтроль оценил в сумму около 300 тысяч рублей.

Фото: t.me/kgk_oficial

Материалы своей проверки КГК, по их сведениям, уже передал в налоговую службу для дальнейших разбирательств.

В ведомстве заодно напомнили всем остальным предпринимателям, что в Беларуси запрещено не только продавать, но даже хранить или перевозить определённые товары без «средств идентификации».

[info_b]Напомним, по официальным данным, основная цель введения маркировки — защита рынка от контрафакта и «серого» импорта. По задумке чиновников, любой покупатель, отсканировав QR-код, может убедиться в легальности товара. Саму же маркировку преподносят как инструмент, который помогает добросовестным производителям и импортёрам в конкуренции с теневым рынком.[/info_b]

За несоблюдение этих требований предусмотрены штрафы. Причём если для виновного сотрудника штраф может быть до 12 базовых величин (504 рубля), то для ИП или юридического лица наказание исчисляется по-другому — до 50% от стоимости всего обнаруженного товара.

В данном случае, судя по всему, итоговая сумма штрафа составила чуть менее трети от оценочной стоимости партии.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как белорусы нашли способ не сканировать отдельно QR-код на кассах самообслуживания.

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