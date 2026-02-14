Госкомпания предложила белорусам часы «Calvin Klein» за 24 рубля

Опубликовано: 14.02.2026 11:37 , Обновлено: 14.02.2026

Белорусское государственное предприятие «БелЮрОбеспечение» опубликовало в своём официальном Telegram-канале товар, который может вызвать настоящий ажиотаж. Часы с надписью «Calvin Klein» предлагают купить за 24 белорусских рубля (около $8).

Фотография аксессуара была опубликована в официальном Telegram-канале предприятия. Купить часы предлагают в магазине госпредприятия в Могилёве на улице Кулибина, 23.

На данный момент новые наручные часы известного бренда практически невозможно купить в Беларуси. В магазинах, специализирующихся на брендовых часах, разделы Calvin Klein пусты. На заграничных площадках цены начинаются от 120 евро и выше, но как заказать?

На снимках также видны другие товары, которые в магазинах “БелЮрОбеспечения” по всей стране продают со значительными скидками. На фото видны компьютерные мышки, кроссовки, смартфоны и планшеты, выставленные на продажу.

Согласно утверждению «БелЮрОбеспечения», продукция реализуется по «ликвидационной стоимости» со скидками до 80%.

Сама организация «БелЮрОбеспечение» — предприятие, подведомственное Министерству юстиции Республики Беларусь. Основным направлением деятельности предприятия является реализация арестованного имущества должников.