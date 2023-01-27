Госкомимущество предложил выявлять самострои в Беларуси нейросетью

Опубликовано: 27.01.2023 10:46 , Обновлено: 27.01.2023

Глава Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич сообщил, что рассматривает возможность использовать нейросети, чтобы находить самовольные застройки.

По его словам, в теории нейросеть сама «может попробовать поискать владельца этой земли, этого объекта».

«Таким образом, мы опять упираемся в персональные данные. А может, когда-нибудь мы дадим право этой нейросети сразу и письмо направлять», – отметил Матусевич.

При этом он назвал эту перспективу «чуть более дальней».

[info_b]Нейронная сеть — математическая модель, а также ее программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма. Это понятие возникло при изучении процессов, протекающих в мозге, и при попытке смоделировать эти процессы. Первой такой попыткой были нейронные сети У. Маккалока и У. Питтса. После разработки алгоритмов обучения получаемые модели стали использовать в практических целях: в задачах прогнозирования, для распознавания образов, в задачах управления и др.[/info_b]