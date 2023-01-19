«Горизонт» открыл в Минске магазин для продажи одного ноутбука

Опубликовано: 19.01.2023 16:01 , Обновлено: 19.01.2023

Белорусский завод «Горизонт» открыл в минском торговом центре «Столица» первый магазин по продаже своих ноутбуков H-book. Правда, купить там можно всего одну модель.

Как рассказали в «Горизонте», консультанты магазина будут рассказывать, почему H-book «стоит приобрести и чем он лучше конкурентов». Например, из-за цены.

К слову, стоит он 1599 BYN. Хотя ранее его обещали продавать за 1300.

Сейчас в магазине доступна только одна модель ноутбука — 15-дюймовая, весом 1,8 кг и, как пообещал производитель, «с самыми востребованными характеристиками». Кроме того на «Горизонте» сообщили, что «он легкий, бесшумный, с продолжительным автономным периодом работы до 8 часов».

Отметим, что ранее гендиректор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Юрий Предко обещал, что в 2023 году предприятие выпустит более 80 моделей ноутбуков.

[info_b]Напомним, впервые этот ноутбук презентовал Александр Лукашенко 1 сентября на встрече со школьниками. Он признался, что «в нем сегодня около 12% белорусского» и пообещал, что к концу года «будет 30%».[/info_b]