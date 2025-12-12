Опубликовано: 12.12.2025 14:22 , Обновлено: 12.12.2025

Головченко заявил, что в Беларуси достаточно «дешёвых» денег. Кто может претендовать? Глава Нацбанка Роман Головченко объявил, что в Беларуси достаточно денег для «реализации самых смелых планов и задумок в различных отраслях». При этом чиновник утверждает, что остальное зависит только от самих белорусских компаний и учёных. По словам главы Нацбанка, промышленность Беларуси может рассчитывать и на собственные средства, и на бюджетное финансирование, а также средства банков, «которых в принципе достаточно сейчас для того, чтобы удовлетворить самый широкий спрос со стороны промышленности и науки». «Бюджет всегда подключается там, где есть необходимость либо быстро профинансировать наиболее важные для страны проекты, либо удешевить заёмные ресурсы, которые направляются на реализацию тех или иных проектов», — пояснил Головченко, кто может рассчитывать на госсредства. Глава Нацбанка утверждает, что в Беларуси эта система «чёткая, понятная». «Важно, чтобы со стороны экономики был спрос. То есть это вопросы деловой инициативы, наличия самих проектов, готовности рисковать и делать заделы на будущее», — заявил Роман Головченко. По словам главы Нацбанка, власти Беларуси планируют «очень активно» работать над тем, чтобы предприятия могли привлекать «дешёвые ресурсы» для финансирования опытно-конструкторских работ. «Раньше этого не было, это хорошая такая тема, и мы будем её развивать. Деньги — достаточно дешёвый ресурс. В принципе, недорогих ресурсов достаточно», — сказал глава Нацбанка. «Мы начали прибыль банков изымать» Напомним, что в августе 2025 года президент Беларуси во время беседы с Романом Головченко заявил, что в Беларуси выросла прибыль банков. «Я, правда, не очень понимаю, это хорошо или плохо. Когда ты был премьер-министром, ты говорил, что это плохо — что деньги банки оттягивают», — спросил Александр Лукашенко у главы Нацбанка. «Конечно, хорошо, — ответил в этот раз по-другому Роман Головченко. — Мы начали прибыль банков правительством изымать и направлять их на финансирование экономики».

По словам главы Нацбанка, промышленность Беларуси может рассчитывать и на собственные средства, и на бюджетное финансирование, а также средства банков, «которых в принципе достаточно сейчас для того, чтобы удовлетворить самый широкий спрос со стороны промышленности и науки».

«Бюджет всегда подключается там, где есть необходимость либо быстро профинансировать наиболее важные для страны проекты, либо удешевить заёмные ресурсы, которые направляются на реализацию тех или иных проектов», — пояснил Головченко, кто может рассчитывать на госсредства.

Глава Нацбанка утверждает, что в Беларуси эта система «чёткая, понятная». «Важно, чтобы со стороны экономики был спрос. То есть это вопросы деловой инициативы, наличия самих проектов, готовности рисковать и делать заделы на будущее», — заявил Роман Головченко.

По словам главы Нацбанка, власти Беларуси планируют «очень активно» работать над тем, чтобы предприятия могли привлекать «дешёвые ресурсы» для финансирования опытно-конструкторских работ.

«Раньше этого не было, это хорошая такая тема, и мы будем её развивать. Деньги — достаточно дешёвый ресурс. В принципе, недорогих ресурсов достаточно», — сказал глава Нацбанка.

«Мы начали прибыль банков изымать»

Напомним, что в августе 2025 года Президент Беларуси во время беседы с Романом Головченко заявил, что в Беларуси выросла прибыль банков. «Я, правда, не очень понимаю, это хорошо или плохо. Когда ты был премьер-министром, ты говорил, что это плохо — что деньги банки оттягивают», — спросил Александр Лукашенко у главы Нацбанка.

«Конечно, хорошо, — ответил в этот раз по-другому Роман Головченко. — Мы начали прибыль банков правительством изымать и направлять их на финансирование экономики».