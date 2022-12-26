Головченко рассказал, как дефляция поможет достичь 13% инфляции в Беларуси

Опубликовано: 26.12.2022 07:49 , Обновлено: 26.12.2022

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 25 декабря заявил на телеканале «Беларусь 1», что в стране уже три месяца падают цены, что называется "дефляцией". Однако по итогам года все равно будет инфляция, более чем в два раза выше прогнозной.

«Хотя до этого годовой уровень был 17%, думаю, мы выйдем на 12-13% по итогам года», — предположил глава правительства.

Роман Головченко обвинил в рекордном за последние годы росте цен “внешнюю ситуацию”. «Уверен: если бы не внешняя ситуация, мы были бы в пределах установленных 5%-ных параметров по инфляции. Внутренние факторы не играют существенной роли в инфляции: макроэкономика сбалансирована, валютный рынок сбалансирован, курс беларусского рубля в течение года укреплялся по отношению к корзине валют (с колебаниями, но совокупно мы имеем укрепление). То есть внутренних проинфляционных факторов не было. Все это пресловутая импортируемая инфляция», — уверенно заявил Роман Головченко.

Напомним, что аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) 12 декабря опубликовали новый еженедельный обзор экономик стран ЕАЭС. Там объяснили, к чему может привести снижение инфляции в Беларуси и из-за чего.

«В целом эффект ужесточения ценового регулирования на инфляцию оказался более значительным в сравнении с первоначальными ожиданиями. В связи с этим годовой рост цен, скорее всего, продолжит замедляться в ближайшие месяцы. Вместе с тем увеличивается риск отложенного роста цен в будущем», — подчеркнули в ЕАБР