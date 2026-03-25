Головченко раскрыл подробности новой универсальной системы платежей для белорусов

Опубликовано: 25.03.2026 17:55 , Обновлено: 25.03.2026

Нацбанк планирует внедрение в Беларуси единой системы QR-платежей, которая будет объединять все банки в стране. Вероятно, это будет некий государственный аналог системы «Оплати» от Белинвестбанка.

По словам Романа Головченко, председателя Нацбанка (Национального банка), система станет доступной с 1 декабря 2026 года клиентам всех белорусских банков. Они смогут оплачивать покупки по QR-коду.

Сервис хотят назвать «КРОК», и он будет действовать на базе национальной платежной инфраструктуры. Головченко рассказал в интервью изданию «Банкаўскі веснік», что система уже прошла этап пилотного запуска и переходит к масштабированию.

С 1 июля к ней подключатся крупнейшие банки. В будущем Головченко хотел бы объединить QR-сервисы в единую систему, где платежи будут проходить быстро и независимо от банка или приложения.

Главная задумка новой системы “Крок” - можно платить без банковских карт. Покупатель сканирует в магазине QR-код через мобильное приложение своего банка, деньги мгновенно списываются с банковского счета.

В Нацбанке уверяют, что такой подход намного безопаснее и снижает издерут для бизнеса. Ну и самое главное - в регуляторе не скрывают, что видят в QR-кодах альтернативу международным системам платежей, что в условиях санкций для властей немаловажно.