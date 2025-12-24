Головченко призвал принять «болезненные решения» на Витебщине

Опубликовано: 24.12.2025 16:02 , Обновлено: 24.12.2025

Бывший премьер-министр, а ныне председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко в ходе визита в Витебскую область заявил о необходимости «вскрыть проблемные моменты», сдерживающие экономический рост региона.

«Важно сделать это, чтобы компенсировать отставание в следующем периоде. Мы видим, что люди мобилизованы, настроены на работу. Руководство понимает свои задачи и то, как реализовывать мероприятия и посылы, заложенные в Программе развития страны на пятилетку», — заявил глава Нацбанка.

По его мнению, у области есть серьёзные перспективы для наращивания темпов работ по целому ряду направлений. «Но особое внимание, конечно, нужно уделить финансовой устойчивости отдельных предприятий, которые, так скажем, хронически находятся в сложном финансовом положении», — добавил Головченко.

Он утверждает, что призвал областных чиновников принять в том числе «болезненные решения» в отношении таких государственных предприятий. «Председатель областного исполкома очень адекватно эту ситуацию понимает и также сегодня эту позицию донёс. Но, в целом, ещё раз повторю, что область работает в сложных условиях», — отметил Головченко.

Ранее во Дворце Независимости состоялось совещание по развитию Витебской области. Глава Администрации президента Дмитрий Крутой заявил, что область хронически не выполняет основные параметры социально-экономического развития. Например, показатель валового регионального продукта ни разу за пятилетку не был достигнут.

Позднее, во время обсуждения бюджета на 2026 год в Палате представителей Национального собрания Беларуси, возник вопрос о высоком уровне дотационности Витебской области в проекте республиканского бюджета. Председатель палаты Игорь Сергеенко обратил внимание на то, что объём дотаций для региона в следующем году не только остаётся самым высоким среди областей, но и превышает показатели прошлого года.